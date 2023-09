„Věděli jsme, že je to pro nás hodně důležitý zápas. Z obou stran to bylo odbojované a nervózní, rozkouskované. Body jsme ale urvali, jak se říká. Asi jsme měli malinko více příležitostí, i když oni měli také dvě šance, ze kterých nás mohli potrestat. Zbytečně jsme si zápas inkasovanou brankou pět minut před koncem zkomplikovali, ale jsem rád, že jsme ty strašně důležité tři body získali,“ uvedl trenér vítězného celku Peter Sulo.

Doubí se v následujícím kole vydá na hřiště SK Jívan Bělá: „To pro nás bude proti druhému celku tabulky strašně složité utkání,“ ví kouč.

Krásná Studánka se od začátku soutěže trápí. „Stejný obraz jako v ostatních zápasech. Nevystřelíme na bránu, tudíž nemůžeme dát gól. Jsme strašně slabí v soubojích. Navíc jsme udělali chybu z nekoncentrovanosti, kdy soupeř nastřelil ruku ve vápně a následovala jasná penalta,“ smutnil brankář Jan Jirák.

Druhý gól vzal chlapsky na sebe. „Poté jsme hráli dobře a tlačili, ale branku nedali. Bohužel jsem pak udělal chybu, kdy mi slabá střela projela vedle těla a Doubí vedlo 2:0. Následně jsme zjednodušili hru a po dlouhém balonu snížili. V závěru to byla už spíše taková křeč. Kluci chtějí, ale nejde to. Není tam taková kvalita na zlepšení. Navíc se nám opět zranil stoper, takže do dalšího utkání jsme minus jeden,“ připomněl gólman rozsáhlou marodku.

Domácí dohrávali v deseti, jenže červená karta přišla až v 94. minutě. „Už nebyl čas na vyrovnání. Domácí dobře zdržovali, super…my bychom to za takového stavu nejspíš udělali také,“ přiznal Jirák.

Ten se pozastavil ještě nad jednou věcí ze zápasu. „Často to nedělám, góly jsme si dali sami, ale delegace rozhodčích na takový zápas, kdy každý na Liberecku ví, že po odchodu bývalého trenéra přešlo z Doubí do Studánky cca 7 hráčů a zápas vzbuzuje vždy velké emoce, dostane utkání na starost 19ti letý kluk, který píská tři měsíce,“ nechápavě kroutil hlavou.

Vzápětí pokračoval. „Navíc je z Hradeckého kraje a byl nominován do Libereckého, aby se něco naučil. Je to nesmysl a špatně udělané. Jinak to byl celkem dobrý zápas a my bychom i rozhodčímu pomohli. Jenže byl arogantní a ani pomezní mu nepomohli. Šílená delegace. Za mě to nezvládli ti, co dělají delegace,“ ohradil se Jirák.