„Máme radost, derby se nám povedlo. Jsme spokojeni s výsledkem, nasazením i hrou. Tentokrát kluci moc chtěli vyhrát a bylo to od začátku cítit. Do puntíku jsme splnili náš taktických plán, takže výkony podle našich představ,“ chválil své svěřence Roman Passian.

Domácí celek v poslední době poměrně omladil svůj kádr. „Nastoupili jsme s pěti hráči do 21 let a pokud budou takto pokračovat, nemám o Rozstání do dalších let starost. Kluci si zaslouží velkou pochvalu za to, jak se s utkáním popasovali,“ pokračoval kouč v pozitivním tónu.

Hostující celek byl z výsledku evidentně rozladěn. „Celý týden budu relaxovat, mám plnou hlavu, jsem na rybách. Jeli jsme do Rozstání udělat nějaký bod, protože jsme věděli, že domácí nebudou mít tři hráče, kteří hrají futsal. Nakonec se ale sešly omluvenky i mně a bylo nás jedenáct. Do prvního inkasovaného gólu jsme drželi krok, pak inkasovali v 64. minutě po rohovém kopu a trefě Jíry,“ řekl k průběhu utkání žibřidický trenér Jan Broschinský.

Kouč přiznal, že na posledních deset minut hru otevřel. „Je jedno, jestli prohrajete 0:1, 0:3 nebo naopak se zápasem něco uděláte. Nás v tomto případě soupeř potrestal, ale před druhou inkasovanou brankou jsme mohli v 84. minutě vyrovnat, jenže Němec netrefil prázdnou bránu. Jsem zklamaný, ale zklamaný v uvozovkách, protože hráči, kteří byli k dispozici, podali dobrý výkon,“ pochválil své svěřence.

Broschinského mrzí, že nemá k dispozici lepší sestavu. „Je vidět, kdo trénuje a kdo ne. Vracím se k tomu každý týden a tak to je. Teď máme Semily a vím, že nebudu mít Bernáta, Stromeckého a Diviše. To jsou tři hráči základní sestavy. A to ještě nevím, kdo se mi omluví do konce týdne. Navíc se hraje de facto o spodní příčky tabulky, kdo prohraje, zůstane namočený dole kolem desáté, dvanácté pozice. Bylo by špatné nevěřit, ale teď by si měli hráči sáhnout do svědomí, jestli dělají pro žibřidický fotbal všechno, nebo si chodí jen tak zahrát,“ dodal trenér smutně.