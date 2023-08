„Nejsme ještě zcela kompletní a zranění či dovolené nás zatím dostávají do úzkých. První poločas nám chybělo snad všechno. Byli jsme nedůrazní v soubojích, nedokázali jsme plně kontrolovat naši hru. Hráli jsme nepřesně a na hřišti byla cítit divná nálada. Nakopávali jsme spoustu balónů do nikam. Přesto byl poločasový výsledek 3:2 pro nás nadějný,“ začal první hodnocení sezony trenér Martin Hrubý.

Vzápětí pokračoval: „Po lehké bouři v kabině se zdálo, že máme chuť se vrátit k náročné hře, bojovat a chodit si pro odražené míče a po zisku dát do hry klid. To se bohužel nestalo a soupeř nás potrestal, když během šesti minut průběh zápasu otočil. To už jsme museli reagovat změnou rozestavení a střídáním. Snad jen silou vůle a bojovností jsme nakonec byli šťastnějším týmem, kdy v 89. minutě patičkou překlopil skóre nováček týmu Zdenda Nosek,“ řekl s úlevou studenecký lodivod.

Uvědomuje si ale, že je na čem pracovat. „Dali jsme si vlastně 3 góly sami (2x penalta a 1x hrubice v rozehrávce gólmana). Jsou to 3 body, ale bylo to pro nás varování, že soutěž bude těžká. Musíme se uklidnit a pracovat dál. Soupeři děkujeme za dobrou atmosféru a štěstí do dalších zápasů. V prvním kole jsme ho měli více než dost my,“ pochválil také celek z Bílého Kostela.

Za domácí se chopil hodnocení předseda Roman Janáček. „Hned v úvodu jsme šli do vedení z penalty, ale soupeř vzápětí vyrovnal po dlouhém hozeném autu. Hodně jsme útočili, bylo to hektické a zapomínali jsme na obranu. Studenec dokázal poměrně slušně trestat naše chyby a nedostatky v obranné fázi,“ všiml si.

Vstup do druhého dějství domácím vyšel. „Ve druhém poločase se nám povedlo otočit skóre z 2:3 na 4:3, ale vzápětí jsme opět vedení ztratili a nakonec dostali v poslední minutě gól na 4:5. S tím už v podstatě nešlo nic dělat,“ smutně pokrčil předseda rameny.

Také z řad Bílého Kostela přistála pochvala soupeři. „Studenec měl dobře propracovanou hru. Vystupovali a hráli nakopávané balony dopředu, kde si s tím jejich útočníci solidně věděli rady. Nám se dařilo míče odhlavičkovávat pryč a pak docházelo k soubojům na polovině hřiště. Snažili jsme se více hrát fotbal po zemi, ale soupeř byl efektivnější s jednodušší hrou na pár přihrávek,“ viděl Janáček rozdíly, které znamenaly první prohru v sezoně.