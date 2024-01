Rozšiřování kádru není v Bílém Kostele téma. „Posily zatím neřešíme. Spíše spoléháme na hráče, které máme a doufáme, že se ještě někdo uzdraví. Nechceme mančaft předimenzovat,“ přiznal Janáček.

Ani opačným směrem by nemělo být rušno. „Stejně tak by neměl nikdo odejít. Zatím tedy o ničem nevíme. Jestli je na někoho vyvíjen tlak, aby přestoupil, nemůžu říct. Předpokládám ale, že jsme dospělí a kdyby se něco takového dělo, hráč by za námi přišel a řekl nám to,“ přál by si předseda férové jednání ze strany hráčů.

Co se týče přípravných zápasů, vyřešilo se to novým formátem poháru, který se bude hrát na skupiny. „Budeme hrát pohár LKFS a jiné přípravné zápasy nesháníme. Věříme, že nás zmiňovaný pohár dostatečně prověří. Začínáme druhý týden v únoru a za soupeře máme Stráž pod Ralskem a liberecký Rapid z Krajského přeboru. Mimoň z naší soutěže a Cvikov z B třídy,“ vypočítal Janáček soupeře, se kterými se jeho tým utká.

První mistrovské utkání tohoto roku pak Bílý Kostel sehraje na domácím trávníku proti Doubí, a to v sobotu 23. března od 15 hodin.