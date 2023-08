Důvodů, proč tomu tak bylo, vidí Janáček hned několik. „Máme úzký kádr. Dále se na sezoně podepsali také různá zranění a pracovní povinnosti. Nedařilo se nám ani moc střelecky se prosazovat. Měli jsme špatný podzim, ale jaro bylo povedenější a vedlo k záchraně,“ vypočítával.

Úzký kádr se ale přes léto příliš nerozšířil. „Nepovedlo se nám posílit, jak bychom chtěli. Získali jsme mladého Martina Surmaye z Nové Vsi a s dalšími hráči jsme v jednání. Z našich odchovanců začal být znovu aktivní Patrik Vejvoda, jinak je kádr ustálený. Čekáme také na uzdravení marodů, jako jsou Dan Ďuriš nebo Jakub Čáp,“ prozradil předseda Bílého Kostela.

Rozstání získalo hráče se zkušenostmi z ČFL. Chceme být lepší, hlásí Passian

Příprava mu ale dává naději na lepší časy. „Účast na trénincích je solidní. Je to dáno také tím, že trénují obě dvě mužstva dohromady. Měli jsme dvě přípravná utkání. Se Stráží pod Ralskem se vyhrálo tuším 5:1 a ve Višňové, která měla dohromady áčko s béčkem, jsme zvítězili 2:1. Uvidíme, jestli si hráči přenesou výkony také do soutěží,“ přeje si.

V příští sezoně by určitě nechtěl mít tolik stresů se záchranou. „Když se podíváme na naše umístění historicky, ambice jsou udržení v soutěži. Každopádně bychom se ale chtěli pohybovat v klidném středu tabulky, pokud by se dařilo. Čas a způsob hry ukáže, na co to bude stačit,“ uzavřel Janáček.