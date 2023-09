Bílý Kostel dál vítězí. Tentokrát to odnesli mladíci ze Mšena

V loňské sezoně bojoval Bílý Kostel do posledních kol o záchranu. Letos to vypadá na úplně jiný příběh. Po pěti odehraných zápasech má na kontě čtyři vítězství a jedinou porážku, z čehož zatím pramení třetí místo tabulky. A to má ještě k dobru domácí zápas s Vescem. Naposledy si svěřenci Libora Janáčka poradili last minute góly se Mšenem.

Momentka z utkání Bílého Kostela v Doubí. | Foto: Deník/Tomáš Honzejk

Osobnost Deníku Čtyři góly? Už jsem dal i více, vzpomíná kanonýr Vacek Hraje okresní přebor za Rynoltice. Celek, který v loňské sezoně celou soutěž vyhrál,… Přečíst článek > „Zápas to byl vyrovnaný. Byli jsme více na balonu a Mšeno bránilo. V první půli se ale dostali do šance a dali břevno, čímž mohli jít do vedení. Po půlhodině hry pak překvapil brankáře Dominik Ďuriš, když jej přehodil stojícího na vápně z nějakých 35 metrů. Hosté ale srovnali po brejkové situaci o osm minut později,“ shrnul první dějství předseda klubu Roman Janáček. Také po přestávce měli domácí trochu štěstí. „I ve druhém poločase jsme měli více ze hry, ale znovu to bylo Mšeno, které mohlo jít do vedení. Náš brankář ale šanci zneškodnil. Trpělivou hrou se nám povedlo překlopit vítězství na svou stranu dvěma góly v závěru utkání. Po gólu na 2:1 se hra otevřela a dokázali jsme skórovat ještě jednou. Jsme rádi, že jsme prolomili domácí prokletí,“ připomněl předseda, že Bílý Kostel si jedinou porážku v sezoně připsal před domácím publikem hned v úvodním utkání proti Studenci. Studenec si rozdělil body s Rozstáním. To ztratilo dvougólový náskok Hosté první, laciný gól soupeři darovali. Po hrubé chybě svého obránce prohrávali 1:0, ale po pěkné akci vyrovnali. Měli i další šance, ale ty už nedokázali využít. Bez gólových příležitostí nebyli ani domácí. Hráli dobře uprostřed hřiště a jejich výkon byl lepší, fotbalovější. „V 75. minutě za stavu 1:1 jsme šli tři na jednoho, ale špatně jsme to vyřešili a gól jsme nedali. Soupeř dal v 88. na 2:1 a v 90. minutě na 3:1. Zase jsme dostali dva góly až v závěru, konkrétně dvě minuty před koncem. Za bod bychom byli rádi, kdyby to vyšlo. Naše hra ještě nebyla stoprocentní, měla být lepší,“ mrzelo trenéra Mšena. „Zápas to byl bojovný. Nám se bohužel nepodařilo dotáhnout výsledek aspoň na remízu. Teď máme doma Vesec, zkusíme udělat změny v sestavě a zabodovat. Nějací hráči nám ještě chybí. Doma se nám hraje líp, snad to poskládáme dobře a něco na soupeře vymyslíme,“ má v plánu David Ryšavý.

