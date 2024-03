O prvním jarním víkendu přišlo razantní ochlazení. „Všem byla zima, to bylo hrozné. Doufám, že už se bude počasí zlepšovat. V zápase bylo vidět, že jsou oba mančafty poprvé na trávě a přihrávky byly poměrně nepřesné. Opět jsme dopláceli na koncovku, kdy jsme v první půli trefili dvě břevna. Ze zápasu jsme ale měli více a byli fotbalovější,“ všiml si Roman Janáček.

Jakoby zima utlumila i emoce hráčů. „Bylo to poklidnější utkání. Snažili jsme se hrát po zemi, ale chvílemi to nešlo a hrálo se více vzduchem. Šancí jsme měli docela dost a Doubí hrozilo hlavně ze standardních situací, ze hry si jejich šance nevybavuji. Tři body máme, takže vstup do jara dobrý,“ pravil spokojeně předseda.

Ani červená karta nezastavila Pěnčín před další výhrou. Opět úřadoval Řeháček

Bělá doma nečekaně prohrála s Ruprechticemi 0:1, a tak se Bílý Kostel dotáhl na soupeře ze Semilska na rozdíl pouhých dvou bodů. V kádru Bílého Kostela to ale není velké téma. „Jedeme zápas od zápasu. Se záchranou letos mít problémy nejspíš nebudeme, takže chceme, aby si kluci zahráli fotbal. Každý soupeř je jiný a uvidíme, jak to půjde,“ pronesl Janáček.