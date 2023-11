Jeho mužstvo bylo skoro celý zápas lepší a aktivnější, přesto se nakonec muselo smířit s těsnou prohrou. „Po průběhu taková porážka mrzí, protože hrály roli hlavně neproměněné šance. V první půli byl Tomáš Studničkad dvakrát sám před brankářem. Stačilo jen situace lépe vyřešit a mohli jsme vést. Bělá nás efektivně trestala. Až ke konci, kdy jsme otevřeli hru, se k nám více dostávala, ale do té doby příliš šancí neměla,“ všiml si.

Přepeře přišly o tři věže... Kádr okysličí posily. Na seznamu jich má kouč deset

Hostující trenér mohl být s posledním utkáním v letošním roce spokojen. „Hráli jsme na malé umělce v Hrádku nad Nisou a vyšlo i počasí. Utkání jsme otevřeli my a dali gól. Soupeř ale tlačil a vyrovnal na 1:1. Až do poslední chvíle to bylo napínavé utkání, podařilo se nám utéct na 2:1 a následně 3:1. Ze zdravotních důvodů jsme museli střídat několik hráčů. Měli jsme tři střídání. Domácí ještě snížili, do konce zbývalo osm minut a nějaké nastavení, takže drama až do úplného konce,“ hodnotil napínavý duel Slavomír Beran.

Bílý Kostel se na konci hnal za vyrovnáním, ale hostující obrana už se pokořit nenechala. „Závěr byl dost ostrý. Nám se povedlo výsledek udržet. Soupeř byl fotbalovější, byl více na míči. My jsme byli dravější a měli jsme více štěstí v zakončení. Vítězstvím před zimou jsme se dostali na druhé místo v tabulce a budeme přezimovat v klidu,“ řekl kouč spokojeně.