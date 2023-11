Ani dění po přestávce nenaznačovalo, co přijde v závěru. „Také druhý poločas byl vyrovnaný. Udělali jsme chybu, kdy gólman špatně reagoval na přímý kop z nějakých 28 metrů a opět jsme prohrávali. Následně jsme zvýšili obrátky a začali Bělou přehrávat. Výsledkem bylo vyrovnaní na 2:2,“ vyprávěl Háza.

Pak už však přišla řeč na muže s píšťalkou. „Rozhodčí Zlatník utkání od začátku nezvládal. Připustil benevolentnější hru a některé fauly ze začátku nepískal. Poté podobné přestupky odpískal a jen to zvyšovalo nervozitu a začalo se hrát tvrdě. Bělá sáhla k pár ošklivým faulům, kdy mohla padnout jedna červená za zákrok proti kolenu ve skluzu. Bohužel dostal jen žlutou,“ nechápavě kroutil hlavou.

Vše završila, dle slov Házy, vymyšlená penalta. „Výkon byl korunován penaltou v 89. minutě, kterou nikdo neviděl. Balon z rohu byl ještě ve vzduchu, když rozhodčí zapískal a ukázal na puntík. Hned udělil také žlutou kartu, kterou asi po minutě a půl změnil a dal ji jinému hráči, přičemž tvrdil, že viděl, jak soupeře podkopnul. Faulovaný hráč si ale stěžoval, že dostal loktem do nosu a nikdo ho nekopnul,“ řekl naštvaně.

Poté se začaly dít věci. „Tato penalta, která smrděla, zapříčinila všechny červené karty v závěru. Hráči byli hrozně frustrovaní a trenéři úplně pěnili. Já osobně jsem byl zhnusen, jako kdyby to bylo na povel. Začalo to už asi sedm minut před koncem, kdy domácím procházely fauly na brankáře, aby vznikaly závary v našem vápně. Závěr se mi od rozhodčího Zlatníka vůbec nelíbil“ zlobil se Háza.

Dle zápisu rozhodčího byly uděleny tři červené karty. V 89. minutě pro hostujícího hráče Dominika Váchu po druhé žluté za kritiku rozhodčího: „Čum na to, od toho tu si.“ O minutu později pak pro domácího Petra Musílka za Surovou hru - násilné vražení do obličeje soupeře paží v souboji o míč v nepřerušené hře. Poslední vyloučení pak přišlo v čase C, tedy po utkání, kdy viděl červenou kartu asistent trenéra Vesce Miloš Linke starší. V zápise je uvedeno: “Použití pohoršujících, urážlivých nebo ponižujících výroků nebo gest, po ukončení utkání přišel Asistent trenéra 1 na střed HP a kritizoval R slovy "co proti nám máš, pořád nás řežeš" po udělení ŽK pokračoval v kritice R slovy "zmrde".“

Na rozhodčím Zlatníkovi nenechal Háza nit suchou. „Je s podivem, že nás pískal čtyřikrát, třikrát jsme dostali červenou kartu a vždy prohráli. Pod jeho taktovkou se zápasy odvíjí úplně stejně. Počáteční benevolence, následně křeč z jeho strany, hádá se s hráči, ječí na ně a pak je trestá za ho*na. Například trenér Miloš Linke dostal žlutou kartu za to, že mu řekl “černokněžníku“. Zvažoval jsem dopis na Komisi rozhodčích, ale uvidíme. Tím, jaký nastavil metr, to bylo ke konci zápasu o zdraví hráčů. Byl jsem z toho zklamaný,“ dodal na závěr.

Domácí strana viděla situaci přeci jen trochu jinak. „Zápas to byl fotbalově dobrý, kvalitní. Jsem rád, že jsme ho zvládli. Soupeř se mi líbil, hrál výborně, ale má strašně nedisciplinované mužstvo. To mu trochu škodí. Hráli ale dobře. Bylo to vyrovnané utkání, o ten jeden gól jsme byli ale lepší. Měli jsme víc šancí a byli nebezpečnější,“ hodnotil trenér Bělé David Grebeníček.

Podle jeho slov byl sudí možná ještě příliš hodný. Rozhodčí si ve druhé půli měl získat větší respekt. Ale i to k fotbalu a k takovým zápasům patří. My jsme navíc hráli poprvé na umělé trávě. Vesec už na ní asi trénoval, do Doubí to má kousek. Umělá tráva a trávník je velký rozdíl. Jiný odskok balónu, hra je rychlejší, vůbec když je mokrá. Navíc se hrálo za umělého osvětlení, což třeba pro brankáře může být dost náročné. Jsem rád, že jsme to zvládli. Klukům musím vyseknout poklonu, hráli poprvé na umělce a dobře. Měl jsem z toho trochu strach, přiznal kouč.