„To se tak nějak potvrdilo. Bělá držela balon, ale nám se dařilo bránit jejich akce kolem vápna a v něm. Dobře jsme vepředu napadali a dělali jim to těžké. Po jedné akci se nám navíc povedlo utéct dopředu po pravé straně a po přihrávce pod sebe se dostali do vedení,“ popisoval kouč jediný gól utkání z kopačky Konopáče.

I po přestávce byli domácí aktivnější. „Ve druhé půli byl obraz hry podobný. Drželi jsme pevnou obranu, odráželi útoky a navíc dvakrát utekli po stranách, kdy jsme šli sami na brankáře a mohli navýšit vedení. To se bohužel nepovedlo. Na konci jsme se bránili tlaku soupeře, ale byli jsme kompaktní. Bělá měla jednu obrovskou šanci, kdy byl hráč sám ve vápně a stihl se otočit s balonem, jenže přestřelil. To bylo velké štěstí pro nás,“ přiznal Buša, že mu v tu chvíli poměrně zatrnulo.

Bělou nevysvobodily ani zkušenosti nestárnoucího Tomáše Janů. „Po nějakých akcích, kdy byl soupeř dominantnější, zasahoval také náš brankář Vavřich, který byl vždy dobře postavený. Bělé pomohl i nástup Tomáše Janů ve 35. minutě, ale podařilo se nám ustát tlak organizovanou hrou. Vítězství mohlo být nakonec možná i vyšší. Máme z toho však dobrý pocit a musím pochválit celý tým za dobrou zimní přípravu, která se nám zúročila,“ vrátil se kouč k dlouhé přestávce, ve které jeho svěřenci pořádně zamakali.

Ruprechticím se také vyplácí dobrá práce s mládeží. „Do zápasu jsme poslali tři hráče dorosteneckého věku, které musím také pochválit. Spolupráce s trenérem dorostu, panem Chaloupkem, funguje skvěle a pouští nám kluky, kteří jsou skvěle připraveni a v zápasech nám pomohou. Stejně tak nám pomohli střídající hráči, kteří dodali energii do utkání a dokázali jsme vše uběhat,“ zakončil pozitivním tónem.

To domácí kouč byl po utkání zklamaný. „Mohli jsme brzy vést 2:0. Pak jsme měli další stoprocentní šanci v desáté minutě, takže se chleba dost možná lámal hned na začátku. Určitě jsme nebyli horší. Měli jsme velké množství gólových příležitostí, ale zase jsme neměli ten den, kdy bychom je proměnili. Oni nám jednou utekli a dali gól. Někde v patnácté minutě se jim povedl brejk, na který hráli vlastně po celý zápas,“ kroutil hlavou Slavomír Beran, vedoucí Bělé.

Toho mrzí hlavně poslední desetiminutovka. „V závěru jsme měli obrovský tlak, který soupeř přežil a prostě nám to tam nepadlo. Třeba nás to posune dál, že budeme lépe trénovat a zaměříme se na věci, které zlepšíme a využijeme v dalších zápasech. Příště jedeme do Rozstání. Nebude to pro nás jednoduché utkání. Soupeř má hezké hřiště, ale zatím se řeší, jestli se nebude hrát na umělé trávě. To se uvidí podle počasí,“ prozradil Beran.