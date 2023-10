„Všechno vyšlo nadstandardně. Byla úžasná atmosféra, fotbal pěkný a napínavý pro nás s výborným výsledkem. Poděkovat musíme soupeři, přijelo hodně jeho fanoušků a vytvořili bezvadnou atmosféru. Celkem fandilo přes dvě stě lidí. Za nás nastoupil Martin Liška, který žije v Polsku a je to výborný hráč, dnes také rozdílový. Hned ve 45. vteřině proměnil šanci na 1:0. Soupeř chtěl rychle vyrovnat, ale my jsme z toho vytěžili druhý gól. Ten proměnil Kázmer. Pak jsme nastřelili dvě břevna a všechno vypadalo moc hezky. Je potřeba vyzdvihnout výkon brankáře Martina Košťáka, který v prvním poločase zlikvidoval soupeřovi dvě tutové šance“ pochvaloval si výkon svých svěřenců trenér Bělé Slavomír Beran.

Po přestávce se ale vše zkomplikovalo. „Pak se děly věci. V 53. minutě Kázmer, který měl už jednu žlutou kartu za faul, asi z přílišné přemotivovanosti nedovolil soupeři rozehrát balón a byl vyloučený za nesportovní chování. Někdy se to prostě tak stane. Soupeř převzal otěže, začal tlačit na pilu, vytvořil si další šance, které náš gólman opět úspěšně zlikvidoval. V 61. minutě Filip Musílek skvěle přešel z pravé obrany až do vápna a byl zastavený faulem. Kopala se penalta, kterou zkušeně proměnil Honza Motejlek a bylo to 3:0,“ okomentoval kouč gól, který v podstatě rozhodl.

Domácí si pak zápas pohlídali. „Pak už jsme taktiku podřídili tomu, že jsme hráli na brejky a stoprocentní defenzivu. Liška si výborně rozuměl se Šmídem, předvedli několik ostrých brejků. Skvělý tým tentokrát předčil všechno. Nad rámec ale vyzdvihuji výkon brankáře Košťáka, který fantasticky udržel nulu a udržel soupeře na uzdě. Kdybychom soupeři dovolili jeden gól, strhla by se zřejmě lavina dalších útoků. Králem utkání se stal Martin Liška. A my věříme, že přijede na poslední zápas 4. listopadu, aby se s námi zúčastnil také rozlučky se sezónou, doufá Beran.

Trenér už vyhlíží příští víkendový zápas. Teď před sebou máme nejprestižnější utkání sezóny, těžké sousto se sousedním Studencem. Ten má výborný kádr a i když spadl z kraje, tak udržel mančaft pohromadě. Mají mladé, běhavé a rychlé hráče, kteří to s míčem umí. Bude to souboj na ostří nože. Vypravíme z Bělé velký autobus a budeme po okolí sbírat fanoušky, kteří budou vybavení bubny a vším možným, i když je to zakázané. Ve Studenci se mají na co těšit. Prohráli totiž soudní spor, že tam mají při fotbale rámus. Já jsem byl u soudu jako korunní svědek Studence. Hlučný je každý, kdo má rád fotbal a kdo to umí,“ těší se kouč Bělé na parádní atmosféru.

Hostující trenér byl z výkonu evidentně rozladěn. „Zasloužená prohra. Udělali jsme pět chyb v rozehrávce a čtyři nám potrestali. Měli jsme první rozehrávku zápasu a za dvacet vteřin se nám míč houpal v bráně. Za chvíli to bylo 0:2 a musel jsem změnit rozestavení na více útočné. Vytvořili jsme si jednu tutovou a jednu nadějnou šanci, které jsme neproměnili. Soupeř měl dva rohy a dvakrát trefil břevno,“ kroutil hlavou Lukáš Hodan.

Po přestávce dostal jeho celek náboje do zbraně v podobě vyloučení domácího Kázmera, ale ani to nepomohlo. „Ve druhé půli jsme chtěli na Bělou vlétnout se třemi útočníky. Chvíli po přestávce navíc soupeř dostal červenou kartu. Dostávali jsme se do jejich obrany, ale byly to spíše takové pološance. Oni hrozili z rychlých brejků. Po jednom takovém byla nařízena penalta, kdy to cvaklo přes celé hřiště a bylo to 0:3. Měli jsme další centry a střely, ale vše šlo do brankáře,“ nechápal kouč.

Také Pěnčín měl dle jeho slov kopat pokutový kop. „Na konci zápasu jsme také měli kopat jasnou penaltu, ale rozhodčí ji nepískl. Stejně by to ale nic neřešilo. Bělá pak dala z rychlého brejku čtvrtý gól a bylo hotovo. Kdybychom hráli ještě teď, gól stejně nedáme. Prohráli jsme zaslouženě z důvodu defenzivních chyb v rozehrávce a plonkového útoku,“ uzavřel Hodan.