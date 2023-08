„Pěnčín je kvalitní mužstvo. Začátek utkání se nám nepovedl. Udělali jsme hrubé chyby. Prohrávali jsme ještě v 80. minutě 1:3, nakonec jsme ale v 90. minutě vedli. Chyběl nám důraz a koncentrace v závěru. V nastaveném čase hosté vyrovnali. Diváci viděli napínavé utkání až do konce. Shodli jsme se s trenérem Pěnčína, že to pro nás oba bylo o nervy. Remíza je spravedlivá, zasloužená,“ hodnotil trenér domácích David Ryšavý.

Byl to také souboj mládí proti zkušenostem. „Soupeř hrál dobře, má zkušené hráče. Často asi prohrávat nebude. My čekáme zatím na první vítězství. Diváci viděli osm pěkných gólů. Příště jedeme do Studence, na začátku nám los příliš nepřeje, máme samé kvalitní týmy. Ale tento zápas nám ukázal, že dovedeme hrát i s týmem shora tabulky. Kluky musím pochválit, nevzdali jsme to. Byli jsme fotbalovější, to říkal i hostující trenér. Ale i bod potěší. Pro diváky pěkné utkání, takhle to má vypadat. Náš střelec Obršlík dal tři góly. Pochválit musím taky Tokára, i ten hrál dobře,“ pravil spokojeně.

Trenér Pěnčína přiznal, že závěr utkání prožíval velmi emotivně. „Málem jsem skončil na ARU s infarktem. Konec zápasu nebyl pro slabé povahy. Bohužel se mi rozpadl střed ve 30. a následně 60. minutě. Mladí šikovní kluci v soupeřově kádru, kteří prošli akademií Jablonce, se na nás valili. Byli jednoznačně fotbalovější a lepší kombinačně. My hráli na brejky po křídlech a o poločase jsme mohli vést klidně 4:0. I s vedením 2:0 ale panovala spokojenost,“ řekl Lukáš Hodan k průběhu první půle.

V utkání si pořádně zakoučoval. „Po zmiňovaných vynucených střídáních jsem musel udělat z útočníka předstopera, pravého záložníka posunout na střed a začalo se to na nás hrnout. Drželi jsme se ale statečně. V závěru se začaly dít věci. Po hrubé chybě v obraně domácí snížili na 3:2. Následně přišel zbytečný faul, vymetená šibenice z trestného kopu a bylo srovnáno. Po rozehrávce jsme měli gólovku, vzápětí protiútok Mšena, nakopnutý balon, centr ze strany a prohrávali jsme 3:4. To jsem šel do vrtule,“ smál se trenér s odstupem času.

Bez bodu ale odjet nehodlal. „Vsadil jsem vše na jednu kartu a změnil rozestavení na čtyři útočníky. Po centru a závaru ve vápně jsme v 92. minutě srovnali na 4:4. Radoval jsem se tak moc, že jsem dostal žlutou kartu. Mšeno sice vyhrálo výrazně na střely, ale gólman vše v klidu chytal. Měli jsme asi osm stoprocentních šancí, z tohoto pohledu je remíza ztráta. Držení míče bylo ale zase pro domácí. Nakonec je to asi spravedlivá dělba bodů,“ uznal pěnčínský lodivod.