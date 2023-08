Souboj dvou týmů z opačných pólů tabulky západní skupiny fotbalové I. B třídy skončil dle očekávání. Hodkovice připsaly díky dvěma brankám Davida Neumanna třetí výhru, celek z Doks, který naopak na první bod čeká, porazily 2:1.

Momentka je z utkání Hodkovice nad Mohelkou - Rozstání. | Foto: Deník/Jakub Volný

„Podle výsledků jsem po třech výhrách samozřejmě spokojený, i když herně to není ideální, je to neslané, nemastné,“ řekl hodkovický trenér David Novotný.

Podle jeho slov se tým trápí v koncovce. „Nedaří se nám šance proměňovat, branek jsme opět mohli dát více. V mezihře nám chybí klid na balonu, doufám, že se to časem změní.“

Devět bodů je ale doma. „Máme se od čeho do dalších zápasů odrazit, můžeme se uklidnit a nemusíme strachovat o body a nějaké umístění."

Doksy podle hodkovického kouče nehrály vůbec špatně. „Nemají bod, do našeho vzájemného střetnutí nevstřelily ani gól, ale jejich postavení v tabulce výkonnosti neodpovídá. Mají sice mladý tým s několika dorostenci, ale dobrý. Nám pomohlo, že jsme se dostali už ve 3. minutě do vedení 1:0, na druhou stranu jsme pak polevili, trošku přestali hrát a mysleli si, že to půjde samo.“

Další hodkovická výzva? „V neděli jedeme do Hrádku, uvidíme, v jakém složení jejich juniorka nastoupí, zda budou mít hráče z A mužstva. Mají také hodně mladý tým, budeme se snažit připravit, získat nějaké další body, sle víme, že to bude těžké,“ dodal Novotný.