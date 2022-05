„Nestává se tak často, že by někdo dal tolik gólů. Já jsem jich ještě v zápase nikdy tolik nedal. Na příští zápas určitě rád přinesu do kabiny nějakou dobrotu, abych všem spoluhráčům poděkoval. Asi meloun,“ vymýšlí Adam.

Každý gól ho těší, ale hru vnímá především jako kolektivní aktivitu. „Fotbal je týmový sport a pro mě je vždy nejdůležitější výhra mého týmu,“ vyzdvihuje skromně úspěšný střelec. „Všechny situace mi pomohli vypracovat moji spoluhráči a góly padly po krásných kombinačních akcích ze strany,“ vzpomíná mladý útočník, který dobře ví, kam se postavit. „Myslím si, že moji silnou stránkou je výběr správného místa v pokutovém území. A zlepšit bych se určitě chtěl hlavně v zakončení levou nohou,“ zmiňuje Adam.

Mladý fotbalista a kanonýr Adam Podrazil.Zdroj: archiv Adama Podrazila

Že ho fotbal chytne bylo jasné už od prvních tréninků, na které ho ve čtyřech letech přivedl tatínek. „Od začátku jsem věděl, že je to sport, který chci dělat, a který mě baví víc než ostatní sporty,“ říká jistě Adam, který pro motivaci nemusel nikdy chodit daleko. „Fotbal hrál můj bratr a dosud hraje i taťka v okresním přeboru Českolipska. I když je mu 47 let a po každém zápasu říká, že ho bolí celé tělo,“ směje se mladý hráč. Adam Podrazil hrál za domácí klub Arsenal Česká Lípa. Ve 13 letech se rodičům ozval skaut akademie Slovanu Liberec a Adamovi se přestupem do Liberce splnil dětský sen. Znamená to ale život mimo domov.

„Od neděle do pátku jsem na internátu, můj týden je hodně nabitý. Musím chodit do školy a každý den trénink. Někdy máme trénink i před vyučováním. Výjimkou je středa, která je většinou odpočinková a regenerační,“ popisuje svůj běžný týden fotbalová naděje. „Mamka mě na internát moc nechtěla pustit, ale nakonec souhlasila, i když to těžce nesla,“ krčí rameny Adam. I jemu se v týdnu po rodičích a sourozencích stýská, ale už teď vidí velkou výhodu brzkého osamostatnění.

„Sám se o sebe postarám a zařídím si věci, které ostatním klukům běžně zařizují rodiče,“ těší posilu Slovanu. „Liberec je krásné, velké a sportovní město, které jsem měl vždy moc rád. Ale pro mě teď existuje pouze škola a fotbal, na poznávání města nemám moc času,“ říká rodák z České Lípy. Jeho odhodlání odpovídají i koníčky.

Mladý fotbalista a kanonýr Adam Podrazil.Zdroj: archiv Adama Podrazila

„Veškerý svůj volný čas věnuji fotbalu, tak mi na ostatní zábavu nezbývá moc času. Ale někdy si s kamarádem zajdu na ryby. V zimě rád jezdím na lyžích a v létě s taťkou a bratrem jezdíme na singltrek,“ jmenuje Adam. O budounosti má jasno. „Mým cílem a snem je, jako každého kluka v mém věku, dostat se do ligy. Ale k tomu vede dlouhá, náročná a složitá cesta a ne každému se tento sen vyplní. Dělám všechno, aby se mi tento sen splnil.“