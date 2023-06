„Splnili jsme povinnostní výhru, rozdíl je markantní. Pošetřili jsme síly některých kluků, prostřídali jsme, všichni se podělili o minutáže a hráli. Nikdo se nezranil, dobře jsme si zastříleli a dali pár pěkných gólů. O góly se podělilo osm střelců. Kvalita soupeře chyběla,“ řekl za domácí trenér Emil Šafář.

„Pro nás je velké pozitivum, že se po vážném zranění a roce léčení dostal do hry zase Honza Díl. To byl pro nás důležitý moment, že i on mohl už dostat příležitost v zápase. My se teď už chystáme na příští týden, to bude kolo, ve kterém se skoro rozhodne. Je proto dobře, že jsme dnes mohli některé hráče trochu šetřit, někteří se musí ještě douzdravit,“ doplnil Šafář.

Rovensko – Hrádek n. N. 1:7 (1:2)

Hattrickem se blýskl kanonýr Tomáš Polívka, pomohl k jednoznačnému vítězství, ale to se pro hostující partu nerodilo zase úplně lehce.

„Začali jsme jako obvykle na venkovních hřištích a z první vážnější akce domácích inkasovali. To po poěti minutách samozřejmě soupeře nakoplo, my jsme měli potíže s jejich tvrdou hrou. Naštěstí se nám podařilo do poločasu otočit a do toho druhého vstoupili také po dvou slepených gólech. Po vyloučení jejich kapitána Martina Kočího, jenž viděl červený kartónek v 58. minutě za zastavení našeho unikajícího hráče asi metr před vápnem, se zápas stal jednostrannou záležitostí a byla pouze otázka času, kolik gólů přidáme a jakým výsledkem utkání skončí,“ řekl hostující šéf Holeček.

„Vedli jsme 1:0, hráli jsme velice dobře. Na konci prvního poločasu jsme dostali dva góly, ale to ještě nenasvědčovalo tomu, že by to měl být nějaký debakl, protože hra byla vyrovnaná. Zranili nám taky gólmana, ale ten dostal žlutou a byla penalta. Úplně jsme se rozsypali. Dokonce dvakrát jsme nedali penaltu. A pak už z toho ten debakl byl. Ani jsme neměli nikoho na střídání,“ uvedl domácí kouč Jiří Mencl.

„Soupeř mohl třeba pět lidí vystřídat. Nás je sice jednadvacet, ale z toho deset lidí nehraje, nepřijde, někdo je zraněný, odjede, někdo se i omluví, to je pak těžké. Žádná konkurence dnes už není a podle toho se někteří chovají. Trenér spíš už jen přemlouvá, kdo přijde hrát. Závěr je dnes takový, že Rovensko dostalo debakl a Hrádek byl lepší. Teď máme doma Lomnici a pak jedeme do Studence, jestli se teda dáme dohromady a odjedeme,“ přidal Mencl.

Sedmihorky – Višňová 3:0 (1:0)

„S trenérem soupeře jsme se shodli na tom, že na šance to bylo pět pět, šest šest. My jsme tři šance proměnili, průběh hry výsledku neodpovídá. V tom byl zásadní rozdíl. Obrovské problémy nám dělali oba útočníci Michálek, Mazánek. Mnohokrát při nás stálo štěstí. V tomto pohledu je výsledek pro Višňovou krutý. Na hřišti to vypadalo tak, že je zápas vyrovnaný. Možná jsme byli trochu lepší v držení míče a v mezihře. Ale soupeř byl nebezpečný z každého protiútoku, byly tam tyče, břevna. Za výsledek jsem rád a hráče jsem pochválil,“ řekl domácí trenér Pavel Šafář.

„Je pro ně teď škoda, že v závěru hrajeme s mužstvy ze špičky tabulky. Příště hrajeme s Hrádkem a chceme vyhrát. My jsme třetí, soupeř je čtvrtý, mohl by to být hezký fotbal,“ uvedl kouč vítězů.