Turnovský vítěz, který postupuje do divize, se loučil domácí výhrou 7:0 nad Frýdlantem. „Výhra byla jasná. Soupeř nekladl moc odpor, byl slaboučký, Mohl být rád, že z toho nebylo dvouciferné číslo. Bylo spíš těžké kluky motivovat do posledního zápasu, když už je v soutěži rozhodnuto. Kdyby jsme měli o trochu lepší kvalitu hry, tak bylo v zápase daleko víc šancí. Oslavu postupu jsme si užili, pohár nám předal Miroslav Pelta. Perličkou bylo, že někteří nováčci museli zpívat. A to i včetně trenéra, takže jsem musel i já zazpívat písničku Být stále mlád. Co tím mysleli hráči, to nevím. Ale užili jsme si to, byla legrace,“ usmíval se Tomáš Nosek, kouč Turnova.