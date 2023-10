Favorit nezaváhal, jedním ze tří týmů, které přivezly v 10. kole I. A třídy výhru ze hřiště soupeře byl FK Mšeno/Jablonec, který třemi góly rozhodl v Doubí už v prvním poločase.

Momentka je z utkání I. A třídy Doubí (bílá) - Krásná Studánka 2:1. | Foto: Deník/Tomáš Honzejk

„Věděli jsme, že nás čeká těžký soupeř. Hosté byli lepší na míči, vytvořili si šance, ale my jsme jim to usnadnili individuálními chybami, které jsem už dlouho neviděl,“ řekl po porážce 1:4 domácí trenér Peter Sulo.

„Hráli jsme na umělce, na tu jsme zvyklí, to bylo pro nás dobré. Ta nám taky trochu pomohla. Hráli jsme technický fotbal na jeden, dva dotyky. Pomohly nám ale taky chyby domácího gólmana. Ty nás dostaly do zápasu, celý zápas jsme podrželi balón a hráli jsme opravdu dobře. Domácí jsme nepustili do žádných šancí. Gól na 4:1 jsme dostali až v 89. minutě. Hráli jsme v klidu. Kluci dobře presovali. Jsme rádi, že jsme teď vyhráli dvakrát po sobě venku. Teď máme doma Ruprechtice,“ řekl hostující trenér David Ryšavý.