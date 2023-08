Ani na třetí pokus to nevyšlo. Jediným týmem ve fotbalové I. A třídě libereckého kraje, který zatím marně čeká na první podzimní bod, je TJ Sokol Doubí, s nulovým ziskem poslední celek tabulky. "Zatím je to špatné," říká trenér Peter Sulo po porážkách 0:3 doma s Žibřidicemi, 1:3 v Semilech a nyní v sobotu 1:2 s Bílým Kostelem.

Trenér Doubí Petr Sulo. | Foto: Deník/Petr Šimr

"Hned na začátku ve 3. minutě jsme udělali chybu, za kterou nás hostující David Lochman potrestal. První poločas byla hra vyrovnaná, vytvořili jsme si i nějaké šance a po čtvrthodině Martin Novák po krásné střele asi z dvaceti pětadvaceti metrů srovnal na 1:1. Bohužel jsme další příležitosti nevyužili a krátce před poločasem jsme po chybě a trefě Tomáše Studničky navíc prohrávali," vrací se k průběhu střetnutí kouč Doubí.

Před druhým poločasem se snažil své mužstvo restartovat. "Něco jsme si v kabině řekli, ale na hřišti jsme to nesplnili. První půlka byla každopádně lepší, třebaže jsme ji prohráli, druhá byla z naší strany taková kostrbatá."

Vytoužená posila dala hned v premiéře gól. Žibřidické rozčarování ale nezažehnal

V sobotu bude mít jeho tým čtvrtý pokus na bodový zisk, představí se od 17.00 na hřišti Spartaku Rychnov. "Doplácíme na to, že nevyužíváme šance a nedáváme góly. Někdy to stačí zlomit jedním zápasem. Věřím, že se nám to povede," dodává Sulo.