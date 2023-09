„Byl to první zápas, který jsme odehráli na morál, kdy jsme hráli disciplinovaně a to se na výsledku projevilo. Starší kluci ty mladší vyhecovali. Já jej doufám, že nezůstane u jednoho střetnutí,“ řek Peter Sulo, trenér Doubí.

„V obou poločasech byl Vesec prvních dvacet minut lepší, ale my jsme v tom prvním dali dva rychlé góly a náskok 2:0 udrželi do poločasu. Po změněn stran nás už hosté potrestali a od 65. minuty, kdy dali kontaktní branku se hrálo vabank. My jsme pak rozhodli v závěru do jejich otevřené obrany,“ dodal kouč vítězů.

Gebre Selassie se stal sportovním manažerem prvoligového Slovanu Liberec

Doubí se v sobotním zápase 7. kola představí na hřišti Mimoně. Ta má po pěti kolech čtyři body a krčí se na dvanáctém místě I. A třídy. "Věřím, že nebudeme bojovat jenom o záchranu. Když jsme kompletní, tak nemáme špatný tým. Ale pokud nám z toho vypadne pět hráčů, je to prostě znát. Mrzí mě, že jsme měli absence proti soupeřům, kteří byli hratelní. Ale jak jsem řekl, věřím, že se to zlepší a v tabulce si polepšíme,“ řekl Marek Steinfest, trenér Mimoně.

Vesečtí odjížděli zklamaní. „Chyběli nám čtyři hráči základní sestavy, kteří byli na dovolené a museli jsme kádr doplnit hráči B mužstva. Prvních 15 minut jsme byli lepší a hráli více s míčem. Poté jsme udělali individuální chybu při přechodu do útoku a dostali gól. Pak Doubí vyrovnalo hru a my už tolik na balonu nebyli. Bohužel jsme do poločasu inkasovali ještě jednou. Do druhé půle jsme opět nastoupili lépe, ale dokázali jsme vstřelit pouze jeden gól. Domácí v závěru rozhodli, uvedl Miloš Linke, trenér Vesce.