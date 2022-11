„Sestavu jsme dali tentokrát dohromady z mladých hráčů. Věkový průměr jsme měli okolo dvacet let. Někteří kluci z toho byli trochu nervózní. Od padesáté minuty jsme dominovali, dávali krásné góly. Musím mančaft pochválit, hlavně ty mladé hráče. Trochu nám vázlo bránění, ale výsledek je skvělý. Díky této výhře jsme v tabulce čtvrtí a máme na kontě osmadvacet bodů. Jsme spokojení, že jsme utkání zvládli z takto mladým týmem. Vítězství je zasloužené, hrálo se podle nás a proti kvalitnímu soupeři. Pro nás je škoda, že soutěž končí, máme teď dobrou formu,“ řekl trenér vítězného týmu Zdeněk Bryscejn.

„Hamry byly lepší, efektivnější, my jsme hráli naivně, navíc šance, které jsme si vytvořili, jsme využít nedokázali,“ řekl předseda frýdlantského klubu Martin Budzel.

Přiznal, že je rád, že podzimní část sezony končí. „Jsme poslední zápasy v herní krizi, proto jsme rádi, že už vše končí. Ano, jsme v relativně klidném středu tabulky, ale představovali jsme si to lepší,“ dodal.

FC Pěnčín se v případě vítězství mohl posunout na druhé místo v tabulce. Jenže ve Skalici tvrdě narazil. Domácí, kteří na konci podzimu chytili dobrou formu, vyhráli vysoko 5:0 a sami se posunuli na šesté místo v tabulce.

„Za mě naše zasloužená výhra. Pěnčín byl lepší patnáct minut ve druhém poločase, kdy měl šance a chtěl snížit. Ale jinak to bylo v naší režii,“ usmíval se Zdeněk Baťka, kouč Skalice.

V poločase vedl jeho tým 3:0, po změně stran čtvrtou branku zlomil odpor Pěnčína. „Vtipné je, že se zranil Stejskal a v sestavě ho nahradil Konečný. Ten byl nakonec snad u všech branek a strhl svým výkonem ostatní. Na konci podzimu jsme hráli výborně, velká škoda, že už je konec,“ dodal Baťka.

Pro nováčka z Pěnčína je to malá kaňka za jinak vydařeným podzimem. „Dostali jsme góly ve třicáté vteřině, byl to prostě den blbec. Snažili jsme se, ale všechno se nám zbortilo. Kvůli našim chybám dávali domácí další góly. Nepopasovali jsme se s těžkým terénem, pro naši hru se prostě nehodil. Kalich hořkosti jsme si vypili až do dna,“ kroutil hlavou Emil Šafář, trenér FC Pěnčín.