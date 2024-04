Jeho svěřenci vedli 2:0, ve druhém poločase 3:2. Ale postupně jim docházely síly. „Od začátku jarní části se potýkáme se zraněními. Teď nás to dohnalo. V prvním poločase jsme se ještě drželi taktického plánu, ale po změně stran už jsme uvadli a soupeř to zaslouženě otočil. Nedá se nic dělat. Musím uznat kvality soupeře, je to jiná Lomnice, než na podzim,“ prohlásil Jakubec.

Lomnice naopak pokračuje v jarní jízdě, vyhrála i třetí letošní zápas a pomalu utíká ze sestupových vod.

„Zní to jako ohraná písnička. Naše obranná fáze je… Nevím, jak to říct, už se to ani nedá moc nazvat. A to ještě říkám, že máme dva velmi dobré brankáře. Ofenzíva je skvělá, klobouk dolů,“ řekl trochu rozporuplně Zdeněk Baudyš, vedoucí Lomnice.

„Zase jsme nechytili začátek. Do nekonečna to nemůžeme takhle stále dohánět. Ale kdyby mi někdo před třemi týdny řekl, že získáme ve devět bodů, tak bych mu klepal na čelo,“ usmál se.

Lomnice si pochvalovala soupeře a jeho přístup. „Dlouho jsem se nesetkal s tak přátelským prostředím včetně realizačního týmu a všech lidí kolem. Dal bych jim cenu fair play. Žádná nevraživost, všechno proběhlo standardně před zápasem i po zápase, prostředí bylo opravdu velmi příjemné, až je mi jich trochu líto,“ dodal Baudyš.