Jakub Beneš dal za Turnov úctyhodných 20 branek.Zdroj: archiv Jakuba BenešeS fotbalem začínal v šesti letech v Nové Pace. Pak byl chvíli v RMSK Cidlina a od 14 let byl celý mládežnický věk v libereckém Slovanu, kde odehrál za béčko dospělých několik sezon III. ligu. S Chrastavou, kam přišel v roce 2012 po krátkodobém angažmá v Neugersdorfu, zažil postup z I. B a I. A třídy a také z krajského přeboru. Tehdy mu 45 vstřelených branek umožnilo nakouknout do druholigového Varnsdorfu. Ale vrátil se zpět do Chrastavy, kde dvě sezony dával divizní góly. „V Chrastavě to bylo nejlepší. Sedli jsme si jako parta i mimo hřiště,“ přiznal.

Do ambiciózního Turnova byl „udělán“ minulou sezonu jako střelec, což vstřelenými na podzim 20 góly plní.

Turnov začal letošní sezonu famózně a po sedmi podzimních kolech kraloval přeboru bez ztráty kytičky a skóre 32:1. Pak však přišel zápas v Novém Boru. „Prohráli jsme 0:2 a já navíc dostal červenou kartu za kopnutí míče do protihráče. Nemohli jsme jim dát gól. I kdyby jsme v Boru hráli dva zápasy, tak gól prostě nedáme. Na začátku sezony jsme měli dobrý los s týmy z nižších pater, proto jsme se tak dobře rozjeli. Pak se nám však nevyhnula zranění, proto jsme poslední tři zápasy odehráli dokonce bez sedmi hráčů základní sestavy,“ přiznal Beneš, který chyběl Turnovským na podzim celkem třikrát.

Turnov má podle Beneše mladý kádr, oproti tomu zkušenému mužstvu druhé Skalice, i třetímu Hrádku. V Turnově v závěru podzimu skončil trenér Emil Šafář a mužstvo vedl jeho asistent Michal Jíra. „Šafář skončil na vlastní žádost a Jíra trénoval do konce podzimu. Teď se nový trenér hledá, což je pro mě velice důležité, protože chci kvalitně trénovat,“ vysvětlil Jakub, který poznamenal, že výsledky Turnova nebyly špatné.

„Máme dost bodů, i když závěr tolik nevyšel. Vedení by chtělo postoupit, ale máme mladý tým, který má průměr 22 let. Když to nevyjde letos, tak určitě příští sezonu. Ale uděláme na jaře pro postup maximum,“ potvrdil hráč, který hezkých gólů podle svých slov moc nedal. „Snad jeden z těch pětačtyřiceti, co jsem vsítil za Chrastavu,“ podotkl kanonýr, jenž nějaké to významnější zranění neměl. „Kotníky, vazy a kolena, to jo, ale abych při některém seděl půl roku na zadku, tak to ne. Navíc se hlídám a ani moc na umělou trávu trénovat nechodím,“ doplnil.

Ligovým pražským „S“ nefandí: „Já fandím hezkému fotbalu s párkem a pivem.“ Fotbal mu zabírá většinu času, který také věnuje své jeden a půlleté dcerce Aničce.

Dvanáct sezon se pohybuje v krajských soutěžích na Liberecku a ví, že bez hráčů, které vychovávají Slovan Liberec a FK Jablonec se lepší kluby neobejdou: „Někam přijde nebo se najde sponzor, se kterým přijdou i peníze. A s nimi také kvalitnější hráči, právě třeba z Jablonce nebo Liberce. Ti kluci z dorostů, kteří se nechytnou ve vyšších soutěžích, se vrátí do mužstev odkud třeba přišli a jsou posilami. To je například jablonecký Pěnčín.“

Jakub Beneš má kromě postupu Turnova do divize ještě jeden sen: „V životě jsem hrál ve všech soutěžích, jen ne v první lize. Ta v mém výčtu chybí. Je to jasná utopie, ale bylo by fajn nastoupit jen na pár minut někde v lize… A fotbalově mám splněno.“