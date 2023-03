Vzestup fotbalového klubu z Hrádku nad Nisou pokračuje. V minulé sezoně skončil místní Slovan na čtvrté pozici. Letos je po polovině odehraných zápasů Krajského přeboru první a v kuloárech se pomalu začíná šeptat o postupu do divize. Po rozsáhlých rekonstrukcích z minulých let je místní areál na vyšší soutěž připraven.

Hrádek nad Nisou se může pyšnit pěkným fotbalovým areálem. | Foto: Deník/Tomáš Honzejk

"V roce 2019 došlo k rekonstrukci umělé trávy, skladu pro techniku a materiál a obnově zavlažování. V následujícím roce získal klub dotaci od MŠMT na rekonstrukci travnaté plochy, tribuny, hrazení a střídaček. Díky této dotaci se také zpevnily plochy kolem stadionu a obnovily parkovací plochy, kam se v tuto chvíli vejde minimálně 30 aut. Dále proběhla rekonstrukce vstupu do areálu a hlavní vjezdové brány a koupila se nová informační tabule - scoreboard," vyjmenovává zásadní změny Pavel Nývlt, člen výkonného výboru klubu.

Neopomene, že město Hrádek je velkým pomocníkem při vylepšování areálu. "Díky důležité spolupráci s městem proběhla také obnova veřejného prostranství. Vybudovalo se dětské a workoutové hřiště uvnitř fotbalového areálu pro širokou veřejnost," dodá s poznámkou, že se jedná o městský areál. Ten je tudíž přístupný občanům, vyjma travnaté plochy, každý den od 8:00 do 20:00.

Při vstupu do areálu si nelze nevšimnout právě skvěle upraveného trávníku. "Spolupracujeme s firmou AGRO CS. O hřiště se stará primárně paní správcová v konzultaci s Davidem Holečkem, který v klubu působí současně jako hráč a trenér. Pomáhá ale také se sekáním a řeší režim hřiště a dění kolem. Díky podpoře města jsme mohli nakoupit důležitou techniku, která pomáhá s kvalitou trávníku. Máme k dispozici travní vyčesávač nebo ježka na provzdušnění půdy. Máme prakticky kompletní techniku na údržbu hřiště," říká spokojeně Nývlt.

Při dalším povídání překvapí, že tato travnatá plocha je pro místní fotbalisty jediná. "Bohužel jedno tréninkové hřiště, které je zároveň zápasové, je strašně málo. Jednáme proto s Chotyní o možnosti trénování také na její ploše. Samozřejmě by to znamenalo finanční vstup do jejich klubu skrze pomoc s revitalizací trávníku. Jeden čas jsem měl myšlenku na postavení nové tréninkové plochy v Hrádku, ale vedení města mě rychle vyvedlo z omylu, že je to mimo finanční možnosti," pokrčí rameny bývalý hráč, který je v klubu více než 10 let.

Jako všude jinde v republice, i zde bojují s financemi. "V této složité době se těžko shání noví sponzoři. Máme několik partnerů. Ve většině případů se jedná o firmy, které jsou navázány na osoby působící v klubu. Ať už se jedná o firmy Mirka Sport, OCEAN LOGISTIC, RAPP - regály Liberec a další. Nerad bych na někoho zapomněl. Nově jsme navázali partnerství se společností Kristýna a.s., což je známý rekreační areál v Hrádku, kde se změnilo vedení a to nově nás začalo podporovat," je vděčný člověk, který zároveň působí v městské radě jako referent odboru v oblasti investic.

Co, a hlavně za kolik, čeká fanoušky během zápasů? "Vstupné bylo dlouhá léta 30 korun. Nově bude nevyhnutelné zdražit vstupenky na zápasy A-mužstva na 50 korun. Diváci mají za tuto cenu k dispozici novou tribunu se sedačkami i lavičky kolem hřiště. Během zápasů je samozřejmě otevřena hospoda provozována externím nájemcem, kde je přibližně 45 míst k sezení. Ta se otevírá ale i mimo zápasy pro širokou veřejnost, a to každý den v odpoledních hodinách," zve závěrem do krásného areálu Pavel Nývlt.

Sportovní redakce Deníku vybrala tři fotbalové areály v Libereckém kraji, které dostávají Divokou kartu v soutěži o nejlepší fotbalovou adresu. Prvním je stánek ve Velkých Hamrech, kde se kope divize. Ten nabízí i další možnosti sportovního vyžití. Velmi pěkný stadion mají v Hrádku nad Nisou, který patří k nejlepším týmům krajského přeboru. Třetím do party je fotbalový areál, kde své domácí zápasy v rámci I.A třídy hraje tým Lokomotiva Česká Lípa.