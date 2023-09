Prvním podzimním přemožitelem hodkovické party se v podzimní části sezony stala v nedělním utkání 5. kola západní skupiny fotbalové I. B třídy juniorka Slovanu Hrádek, která zvítězila 5:2.

Momentka je ze zápasu I. B třídy Nová Ves - Hrádek nad Nisou 1:3. | Foto: Deník/Tomáš Honzejk

„Konečně se nám s tím kádrem, jaký máme, podařilo předvést odpovídající výkon. Od začátku jsme byli lepší, v sedmé minutě nás uklidnila branka Kryštůfka a třebaže po naší ojedinělé chybě hosté srovnali, dostali jsme se ještě do poločasu do vedení. Po změně stran už se hrálo na jednu branku, oni neměli skoro nic, my jsme byli v pohodě a klid se projevil i v koncovce, takže jsme přidali další branky,“ uvedl z trenérského štábu vítězného celku kouč Tomáš Svoboda.

„Proti Hodkovicím jsme měli hodně zápornou bilanci, tak jsme rádi, že jsme to zlomili,“ dodal.

Hodkovice zažívají první porážku v sezoně. „Měl jsem devět absencí, odjelo jen dvanáct zdravých kluků. Sešlo se nám to – dovolené, svatba, zranění, ani jsem se po všech příčinách absencí nepídil. Lepší to nebude ani v sobotu doma s Lindavou, zatím je nás šest,“ řekl hodkovický trenér David Novotný.

Ocenil výkon domácích. „Byli šikovní na míči, dobří v pohybu. My jsme hráli je po vápno,“ dodal.