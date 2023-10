„V kontextu celého utkání považuji remízu za spravedlivý výsledek,“ souhlasil hostující trenér Milan Bláha, jehož tým dostal pět minut před poločasovou přestávkou z pokutového kopu do vedení Jakub Adamec.

Derby mělo vše, co má mít. „Velmi dobrá návštěva viděla bojovné utkání, kterému nechyběli emoce, pokutové kopy na obou stranách a dokonce čtyři červené karty,“ přitakal kouč Frýdlantu.

Liberecké volejbalistky doma neměly slitování. Bez ztráty bodu drží post lídra

„Kulisa byla výborná, plné tribuny, plný areál, naši skvělí fanoušci i příznivci domácích. Z pohledu pořadatelů musíme být nadšení, protože tahle akce je tu opravdu něco. Byla to klasika. Vyhrocené utkání, asi se s tím i tročku počítá – čtyři červené, ale zákeřnosti tam nebyly. Mrzí mě, že nám Ondřej Michálek a Jan Bednář, dva důležití hráči, buDou po disciplinárních trestech chybět v Pěnčíně.“

Melka si myslí, že zápas pro jeho tým mohl být jednodušší: „Kdyby se nám podařilo využít šance v úvodu nebo alespoň penaltu. Frýdlant ale podal snaživý výkon, který ještě umocnil moment, když se dostal do vedení. My jsme v poločase řekli, že nemáme co ztratit a jsme rádi, že se nám podařilo vyrovnat,“ uvedl višňovský trenér.

Mužstvo však chválil i jeho protějšek z lavičky Slovanu Frýdlant. „Kluky chci pochválit za bojovnost a nasazení. V sobotu nás v domácím prostředí čeká další těžký soupeř, a to rezerva Velkých Hamrů,“ dodal kouč Bláha.