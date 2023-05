Nedělní šlágr 21. kola a zároveň liberecké derby sledovalo přes tři sta diváků. Domácí se v úvodní čtvrthodině po brankách Jana Bednáře a Marka Žežulky dostali do dvougólového vedení, na které na začátku druhé půle odpověděl pouze Antim Tomov.

"Lidi přišli, fotbalové počasí, jsme rádi, že se nám na jaře konečně nějaký zápas opravdu povedl. Kluky musím pochválit, bojovali, až mě to skoro překvapilo. My jsme se toho zápasu po poslednídních výsledcích a výkonech a při absenci tří hráčů trochu obávali. Řekli jsme si, že nemáme co ztratit a dobře začali. Dva rychlé góly nám hodně pomohly. Ve druhém poločase ale Hrádek ukázal svoji kvalitu a my museli o tři body bojovat až do konce. A díky tomu jsme byli na konci šťastnější," řekl trenér vítězného celku Milan Melka a chválil gólmana Libora Linkeho.

Hrádek připsal teprve třetí sezonní porážku, ale i tak se před něj v tabulce dostal Pěnčín a Sedmihorky, tedy kluby, které o víkendu svoje zápasy vyhrály. "Bohužel jsme prohráli s tím, že jsme se nestačili ani probudit a už jsme inklasopvali po standardce z půlky hřiště. Následně jsme se z chyby v obraně nepoučili, ztratili míč po rozehrávce a dostali gól rybičkou na 0:2," litoval hrající předseda hostů Ondřej Holeček.

Liberec bojoval i s únavou. Bronzová medaile se mu vzdálila, teď už musí zabrat

Slovan převzal iniciativu, avšak i nadále musel zůstat na pozoru. "V první půlce jsme mohli ještě inkasovat z brejků domácích, kteří sice ve chvíli vedení 2:0 v deseti bránili, ale hrozili z rychlých protiútoků, jednou trefili tyč, pak nás podržel brankář Daniel Mohr."

Hrádek se do zápasu přesto dokázal vrátit. "Brzy jsme dali kontaktní gól, ale pak další branku, která podle nás měla platit rozhodčí neuznal, později jsme se dožadovali penalty, kterou nám taky neodpískal, ale v podstatě jasme si ten zápas nepovedeným zápasem prohráli sami," dodal Holeček.

Frýdlant - Velké Hamry B 0:0

Domácí získali v boji o klidnější střed tabulky. "Každý bodík má cenu. Potkali jsme za mě nejlepšího soupeře v soutěži, důkladně se na něj připravili a remízu nakonec bereme. Až na posledních minut, kdy jsme se dostali pod tlak, se hrál vytovnaný zápas. Hamry závěrečný tkla nevyužily, a tak ot skončilo bez branek, " uvedl kouč frýdlantského Slovanu Milan Bláha.