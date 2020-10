A dopadlo šťastně pro domácí Višňovou, kterou spasil Milan Mazánek. Žlutilo se i červenalo. Domácí Plesar za fauly, trenéři Frýdlantu Ulihrach a Stýbal za kritiku sudího. Zatímco Višňová má po dvou prohrách tři body, Frýdlant počtvrté po sobě body ztratil.

Vedoucí krajského fotbalového přeboru Turnov si smlsnul na poslední Desné 8:1, autorem čtyř branek byl Štěpán Havel. Rovensko v turnovském derby se Sedmihorkami hrálo plichtu 2:2, díky využité penaltě z 91. minuty. Hrádek s nebezpečným Mšenem vyválčil výhru 2:1, kdy byl dvakrát úspěšný mšenský Michálko (jednou dobře a podruhé špatně skóroval).

Českolipské derby vyhrály Doksy 1:0 nad Novým Borem díky proměněné penaltě Kouby. Chrastava doma chytla bůra (2:5) od Stráže pod Ralskem. Stejným skóre prohrál Železný Brod doma se Skalicí (hattrick Kaňkovského).

VIŠŇOVÁ – FRÝDLANT 1:0 (1:0)

Vítanou posilou pro domácí zadní řady byl návrat do sestavy Petra Soukupa, který spolu s Melkou dokázal hosty držet na uzdě. Úvod patřil Višňovským a zejména pak Michálkovi, který po chybách ve středu obrany se dvakrát ocitl před gólmanem, ale ani jednou jej nepřelstil. Navíc nastřelil ještě tyč. „Smůla,“ potvrdil Michálek.

„To byly obrovské šance a vlastně mohlo být rozhodnuto,“ uvedl vedoucí týmu Jaroslav Soukup. Nakonec vše rozhodl Milan Mazánek, který proměnil trestný kop ze 22 metrů. Postupně se hra srovnala a domácí Vykoukal zlikvidoval gólovou hlavičku hostů.

„S přibývajícím časem jsme se začali víc a víc bránit. A jak odešel po hodině ze hry Petr Soukup, který držel zadek, bylo to ještě horší,“ potvrdil jeho otec.

Frýdlant byl běhavější a lepší na míči, jeho snaha srovnat byla evidentní. Dvakrát opět domácí podržel Vykoukal, trestné kopy nenechal doputovat do sítě. Na hřišti se přiostřilo a podobně reagovaly i lavičky. „Pětadvacet minut patřilo nám. Kopali jsme snad dvacet rohů, kdy míče proletěly malým vápnem, ale nebyl nikdo schopný dát gól,“ potvrdil vedoucí týmu hostů Martin Budzel.

„Je to tak, bylo to na jednu bránu, a zápas byl samozřejmě až do posledních vteřin vyhecovaný. Pro nás to bylo šťastné vítězství, spíše by mu slušela remíza,“ shrnul Soukup. „Snaha byla marná, přesto to byl remízový zápas,“ uzavřel Budzel.

Branka: 26. Mazánek. Rozhodčí: Šmíd, ŽK: 7:4, ČK: 86. Plesar – 86. Ulihrach (trenér), 87. Stýbal (asistent).

Višňová: Vykoukal – Plesar, Soukup (60. Zita), Melka, Dobrovodský – Žežulka (78. Šolta), Bednář, Bláha, Zimák – Mazánek, Michálek (87. Holub).

Frýdlant: Zajíček – Bartoš (32. Kesner), Horáček (84. Šorm), Kobr, Coufal – Mazánek, Jelínek, Štrbák, Novák – Stýbal (54. Kozák), Nosek.