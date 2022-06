Třináctým mužstvem je Mimoň z I. A třídy, kde skončila na 9. místě a čtrnáctým je Studenec, druhý tým I. B třídy Východ! "Studenec moc chtěl postoupit výš do I. A třídy, to se mu nepovedlo, a nakonec se dostal až do přeboru. Ta možnost podle řádu o doplnění soutěží tu byla," potvrdil sekretář LKFS Zbyněk Poppr.

Kvůli těmto doplnění se může radovat Vesec (3. celek I. B třídy Západ) z postupu do I. A třídy. Ten nahradilo Nové Město (2. místo z okresního přeboru Liberec). Ještě probíhají další jednání o doplnění jednoho mužstva do I. B třídy Východ. "Víme o zájmu Skalice, České Lípy B, Zásady a Nové Vsi z okresů do I. B třídy. Bude rozhodovat koeficient a předsedové jednotlivých OFS mají na to určitý termín," řekl Poppr.

Horká novinka! Krajský přebor bude mít pouze dvanáct týmů. Proč?

Každopádně postup Nového Města znamená, že se v okresním přeboru zachránila Osečná, která v konečné tabulce obsadila 12. místo.

"V sobotu na rozlučce padlo demokratické rozhodnutí, že hráči si chtějí vyšší soutěž zahrát," přiznal trenér Nového města David Jalovičar. "Aktuálně sháníme hráče na doplnění kádru. Víme, že to bude dražší soutěž, ale kluci si ji chtějí vyzkoušet," dodal trenér.

Vedle radosti Nového Města z postupu mají neméně velkou radost chlapci v Osečné, kteří sestup do pralesa již oplakali.