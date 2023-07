Byla to one man show. Utkání celků z horní poloviny tabulky liberecké I.B třídy západ…

Vysoká porážka 2:9 v derniéře s jabloneckou Jiskrou Mšeno byla na krajské úrovni pro desátý celek tabulky na nějaký čas poslední. Klub dobrovolně padá do okresního přeboru. Nahradí ho rezerva FK Železný Brod.

„Mírová končí, do I. B třídy jde z jabloneckého okresního přeboru Železný Brod B, neboť zástupci ze Semilska neměli o vyšší soutěž zájem. Jednali jsme podle postupového řádu,“ potvrdil sekretář libereckého krajského svazu Zbyněk Poppr a připomněl, že z Jablonecka si už v soutěži zajistila přímý postup první SK Zásada.

Mírová se odhlásila až po zmiňovaném aktivu LKFS. „Dva nebo tři dny po něm. To byla zase práce navíc. V rámci soutěžního řádu po rozlosování čeká Mírovou pokuta, neboť už byla považována za řádného účastníka soutěže,“ uvedl sekretář.

První poločas ticho, poté gólová smršť. Slovan porazil Varnsdorf vysoko 4:0

Mírová neudržela hráče z minulé sezony a s mladými nevyzrálými fotbalisty a dorostenci údajně neměla odvahu krajskou soutěž hrát.

Železný Brod neváhal. „Už před soutěžemi byl týmem pod čarou, věděli jsme, že budou mít zájem a o to byla situace s doplněním I. B třídy jednodušší.“

Poppr doufá, že nyní má složení soutěží konečnou podobu. „Snad ano, ale víme, jak to chodí. Stalo se mi, že se klub ozval a odhlásil i na začátku srpna, že to nedají dohromady a dělalo se další kolečko. V současné chvíli by ale soutěže měkly mít tuto podobu.“

Soutěže začnou 12. srpna.