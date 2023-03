Ta měla už na podzim problémy se sestavou. Plánovaná předsezónní spolupráce s A týmem, který hraje krajský přebor, vůbec nefungovala. „Bohužel nám Zdeněk Baťka nepůjčoval žádné hráče. Trochu to chápu, ale trochu je to škoda. Když jsme kývli na postup z okresního přeboru, tak jsme právě s výpomoci kluků z Áčka počítali. Takhle je konec, zachránit by nás mohl právě A tým. Ale to se asi nestane,“ pokračoval.

Baťka: Konec s fotbalem? Za těch sedm let jsem fakt strašně unavený

Poslední půl sezona byla pro Gabriela náročná. „Já mám ke Skalici vztah, něco jsem tady odkopal. Ale dojížděl jsem a ten čas mi to prostě bralo. Chuť by byla, ale nikde jinde jí nevidím. Bohužel ani od spoluhráčů a to byla poslední kapka. Já končím,“ přiznal.

Odstoupení řeší starosta Skalice Jiří Löffelman. „Starostovi jsem to volal, ten to má teď na starosti. Samozřejmě bude nějaká pokuta, těžko říct, zda se další sezona bude hrát. A zda to bude v okresním přeboru, nebo v nejnižší soutěži. Mě to celé mrzí, možná jsme ten postup neměli brát a byla by situace jiná. To ale nikdo neví,“ dodal Jakub Gabriel.