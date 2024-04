Svěřenci Miroslava Procházky přitom nesehráli špatné utkání, body ale opět nemá. „Už je to na palici, pořád se to opakuje,“ prohlásil trenér Procházka.

Přepeře šly přitom do vedení, po deseti minutách se prosadil kapitán Pavlata. „Měli jsme dobrý nástup. Domácí vyrovnali, když se prosadil Dominik Procházka, na kterého jsem speciálně upozorňoval. Přesto se prosadil,“ zakroutil hlavou.

Po změně stran pak přišla zlomová situace – červená karta pro Novotného. „Tady jsem to nechápal, bylo to za úmyslné hraní rukou před vápnem. Rozhodčí pískali velmi dobře, tohle bylo ale divné,“ pokrčil rameny.

Po devíti minutách pak vstřelil vítěznou trefu Kapur. „My jsme to ve druhém poločase více riskli a přitlačili na útok. Byly tam šance, ale nic z toho. Pochválili nás i domácí, ale k čemu to je, když body nemáme. Radši bych hrál ošklivé zápasy, ale získával body. Teď hrajeme dvakrát doma, uvidíme, co to přinese,“ pokračoval Procházka.

Přepeřům navíc hrozí odečet bodů, mluví se o třech. Důvod? Chybějící mládež a údajně nezaplacená pokuta. „Máte pravdu, hrozí nám to. Náš majitel ale pokutu zaplatil, navíc v tom bylo namočených více týmů. Takže teď se to zase řeší. Já věřím, že to tak nebude, byla by to pro nás další komplikace,“ dodal Miroslav Procházka.