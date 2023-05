Třináctá výhra z šestnácti zápasů drží chrastavský Spartak na první příčce tabulky s dvoubodovým náskokem před žibřidickým nováčkem a s jedním zápasem k dobru k tomu.

Trenér Michal Kolčava bere věc s nadhledem. „Úrovovně to bylo slaboučké utkání. Celý zápas jsme hráli průměrně. Vyhráli jsme proto, že soupeř byl slabší a nám to stačilo. Do pole dokonce nastoupili i naši brankáři a to svědčí o všem,“ řekl Kolčava.

Košťálov/Libštát – SK Semily 4:2 (1:0)

Tahákem 21. kola bylo derby, které přilákalo přes dvě stě diváků. „My jsme třetí, Semily třetí od konce, ale znáte to, derby nemá favorita, a tak jsme za vítězství rádi. Kulisa zápasu byla vynikající. Až na dvě zbytečné remízy a ztrátou s Vescem jsme se sezonou spokojeni,“ uvedl prezident vítězného celku Leoš Moravec.

Derby rozhodla višňovská úvodní smršť, Hrádek chtěl uznat gól i penaltu marně

Cenil si toho, že jeho mužstvo začalo aktivně. „Měli jsme šance, ale ani tu největší z úvodního tlaku Tomáš Houžvička nevyužil. Do vedení nás po dvaceti minutách dostal Cerman. Poločas 1:0. Ve druhém dal hned v 47. minutě Piry druhý gól a po hodině hry se konečně trefil i zmiňovaný Tomáš Houžvička. Za stavu 3:0 se zdálo, že je hotovo, ale hosté se dostali po standardce a rohu na kontakt, snížili na rozdíl jediné branky a v té chvíli bylo zaděláno na drama. My jsme ale v 89. minutě čtvrtou brankou po akci sourozenců a brance Lukáše Houžvičky rozhodli,“ řekl Moravec.

Bílý Kostel n. N. – Vesec 7:1 (4:1)

Hattrick domácího Davida Lochmana a dva góly Tomáše Studničky pomohly Tatranu k nečekaně vysoké výhře. „Tak vysoký výsledek jsme nečekali, byli bychom rádi i za konečné skóre 1:0,“ přiznal s úsměvem předseda domácího klubu Roman Janáček, že za brankostrojem made in Bílý Kostel stojí i troška potřebného štěstí.

Šéf klubu doufá, že výsledek 7:1 hráčům bojujícím o záchranu pomůže. Zatím je sice poslední, ale pět celků z tabulkového přízemí dělí jen tři body, navíc prvním sestupujícím jsou Hejnice, které už před startem jara ze soutěže odstoupily. „Vysoká výhra by pro nás mohla být taková vzpruha. Snad se vše vrátí do nějakého normálu, počet zápasů se po dohrávkách srovná. My máme přeložený zápas s Krásnou Studánkou,“ připomněl.

V neděli jede Tatran k dalšímu utkání na půdu nováčka do Rozstání (hraje se od 14.00). „Nejen příštích čtrnáct dní pro nás bude důležitých, čeká nás třeba zápas s Českou Lípou, ale potrápit budeme chtít každého soupeře,“ dodal Janáček.