"Dali jsme si za cíl dojít v poháru co nejdále. Bereme to jako součást přípravy, takže jsme neplánovali další přátelské zápasy. Účel to splnilo, ale herně to byla z naší strany katastrofa. Nemůže se stát, aby nás přehrával soupeř o soutěž níž, který navíc hraje ve spodní polovině tabulky. Je to pro nás ostuda. Cíl jsme tedy splnili, ale to je vše. Do mistráku máme měsíc a tudíž dost času, abychom se fotbalově posunuli," byl i přes výhru poměrně kritický šéf lavičky Stráže.

Ani nefotbalové podmínky neobměkčily kouče. "Počasí hráče neomlouvá. Bylo stejné pro obě mužstva. Doubí se tomu lépe přizpůsobilo, bylo fotbalovější a lepší. Výsledek mohl být jiný. Neřekl bych, že je to naše zasloužená výhra. Na druhou stranu úplně vyložené šance domácí neměli. My vstřelili ze dvou příležitostí dvě branky a díky tomu vyhráli," uzavřel hodnocení Karel Knejzlík.

Druhý zápas sehrály na stejném hřišti Žibřidice s Mimoní. První jmenovaný tým rozhodl o vítězství 3:2 v samém závěru. "V prvním poločase jsme měli mnoho gólových šancí, ale dokázali využít jen dvě. Druhá půle už byla vyrovnaná. Hráči si nechali krásnou akci na závěr zápasu, kterou rozhodli o vítězství. Kdejaký ligový mančaft by mohl závidět. Jediným střelcem, což mě na jednu stranu mrzí a na druhou těší, byl útočník Jakub Kouba. Dělali jsme chyby hlavně v přechodu z obrany do útoku. Přihrávky nejsou úplně přesné. Je ale začátek přípravy, stále máme přibližně měsíc čas," zůstává klidný trenér Žibřidic.

Také jeho mužstvo bere pohár hlavně jako přípravu na jarní část soutěží. "Měli jsme hodně kombinovanou sestavu. Chybělo nám pět hráčů základní sestavy. Kluci, kteří nastoupili, nezkamali. Těší mě hlavně výkon mladičkého Martina Bodiho, který přišel z Arsenalu Čská Lípa. Je vidět, že hrál v dorostu ligového Jablonce a je dobře připravený," řekl závěrem Broschinský.

Výsledky 2. kola Poháru FAČR-LKFS:

Slovan Frýdlant - FK Hejnice ODLOŽENO

SK Semily - FK Železný Brod 0:3 (0:1)

Branky: 42. Kotlár Tomáš, 47. Holeček Tomáš, 84. Čejchan František. Rozhodčí: Bohata Antonín - Šedina Jan, Nestler Heinrich.

Sokol Ruprechtice - Spartak Chrastava 2:6 (2:2)

Branky: 26. Číž Tomáš, 45. Chwiedziuk Dominik - 7. Beneš Jakub (pen.), 25. Šupol Dominik, 46. Beneš Jakub, 65. Beneš Jakub, 73. Plechatý Tomáš, 88. Beneš Jakub. Rozhodčí: Paulus Petr - Adam Václav, Kutílek Martin.

Sokol Doubí - Stráž pod Ralskem 0:2 (0:2)

Branky: 7. Roll Martin, 38. Komárek Dominik. Rozhodčí: Lopuszynski Michal - Šnýdl Radovan, Zikmund Jiří.

Bílý Kostel nad Nisou - FC Nový Bor 5:3 (1:2)

Branky: 15. Studnička Tomáš, 46. Lochman David, 57. Studnička Tomáš, 60. Janáček Leoš (pen.), 77. Lochman David - 8. Džavik Dominik, 44. Třešňák Michal (pen.), 83. Třešňák Michal. Rozhodčí: Kořínek Lukáš - Klement Martin, Smoleňák Jakub.

SK Žibřidice - Jiskra Mimoň 3:2 (2:2)

Branky: 7. Kouba Jakub, 25. Kouba Jakub, 87. Kouba Jakub - 11. Větrovský Martin, 30. Větrovský Martin. Rozhodčí: Švec Martin - Chládek David, Saidl Matyáš.

Sokol Plavy - Spartak Rychnov 4:3 (2:1)

Branky: 7. Pátra Jakub, 10. Balatka David, 67. Rimský Jiří, 78. Jandura Oldřich - 45. Paldus René, 54. Hušek Roman, 77. Pleštil Jan. Rozhodčí: Klement Martin - Urban Daniel, Brož Antonín.