Jaký scénář příprava bude mít? Většinou ji zahajuje kondiční blok…

Já to tak nastavené nemám. Moje vize je taková, že to hráče musí bavit a i kondici se snažíme dělat v kombinaci s herními věcmi. Každé kondiční hře lze dát technicko-taktický záměr. Je pravda, že někdy kondiční záměr může nad tím herním převládat, ale to je asi v této fázi přípravy normální. Takový je můj záměr.

Letní ladění nebude dlouhé…

Já mám raději kratší přípravu. Myslím si, že je důležité, aby hráči vydrželi v pozornosti celou sezonu. Nevím, jestli budeme nachystaní v top formě na první kolo, ale nemá cenu začínat o měsíc dřív přípravu, aby pak na konci podzimu byli hráči vyšťavení. Potřebujeme být ve vrcholné formě v pravý čas.

Už příští týden hrajete očekávané předkolo tuzemského fotbalového poháru Mol Cup s Turnovem…

I z toho důvodu nejedeme vyloženě fyzickou přípravu, neboť první mistrovský zápas máme prakticky už příští sobotu. Po Rapidu nás tedy čeká doma ten Turnov, na který se po našem vítězství v krajském Poháru LKFS těšíme. Věřím, že to pro nás bude dobré a zajímavé utkání.

Jaká panuje po postupu do krajského přeboru v mužstvu Spartaku atmosféra?Rozhodli jsme se, že vyšší soutěž budeme hrát, proto je nálada v týmu taková, že se na ni těšíme.

Podařilo se vám sehnat posily?

Kádr se samozřejmě snažíme pro vyšší soutěž připravit. Z Pěnčína k nám přišel Lukáš Plechatý, což je bratr našeho brankáře Tomáše. Z působení v Německu se vrátil Ondřej Novotný, z Vesce přišel Ondřej Vlach, který je z Chrastavy, uvidíme, jak bude trénovat a hrát, doufáme, že jo. Po dlouhodobém zranění a rok a půl dlouhé pauze se navíc vrací Jakub Martínek. V podstatě máme čtyři nové hráče. Jinak kádr zůstává pohromadě. S některými hráči jsme domluveni, že pokud by to vypadalo, že nebudou mít takovou minutáž, tak jim možná umožníme hrát jinde. To se ale teprve ukáže.

Jste s kádrem spokojen?

Ano, myslím si, že jsme ho posílili a těšíme se na soutěž. Někteří hráči mohou hrát na různých postech, počítám, že se do sestavy mohou dostat tři nováčci. Předpoklad je, že jeden až dva v ní budou určitě.

Sledujete, jak zbrojí na krajský přebor konkurence, která z vás má očividně respekt?

Samozřejmě, chci mít přehled, jaké je kde situace, ale moje vize je taková, že na prvním místě jsme my, musíme se věnovat samy sobě a až pak se dívat jinam. Prioritní jsou moji hráči a to, jak se budeme prezentovat jako tým.