Byla to one man show. Utkání celků z horní poloviny tabulky liberecké I.B třídy západ…

„Výsledek kopíruje naše odhodlání a třebaže to nebylo úplně pohledné utkání, šli jsme si za výsledkem. Řekl bych, že rozhodla naše disciplinovanost. Titul jsme oslavili, ale ne moc, protože je před námi finále poháru se Skalicí. Proti soupeři z krajského přeboru nejsme favoritem, jdeme do toho uprostřed týdne jako outsider, ale chceme splnit i druhý cíl sezony, když už jsme ve finále,“ uvedl Kolčava.

Jeho tým vyhrál I. A třídu zaslouženě. „Asi třikrát jsme klopýtli, ale celkově jsme ukázali v sezoně, která ještě neskončila, fotbalovou kvalitu. Zda by stačila na vyšší soutěž? Teď se soustředíme na pohár, po něm budeme řešit budoucnost. Pokud by se tým udržel pohromadě, vhodně doplnil a poctivě trénoval, tak bych se postupu nebál,“ řekl kouč lídra.

Košťálov – Doubí 3:2 (3:1)

„V závěru jsme si to zkomplikovali, ale jinak to byl dobrý zápas. První poločas jsme vedli 3:1, ve druhé jsme měli převahu. Celkový dojem z utkání byl dobrý,“ konstatoval po zápase spokojený domácí trenér Ivo Jiřiček.

Rozstání – Vesec 5:0 (4:0)

„Bylo to pro nás překvapivě jednoduché utkání. Místo pěti gólů jsme jich mohli dát klidně deset. Vesec měl jeden závar a jednou lízl břevno, jinak to byl absolutně neškodný soupeř,“ byl evidentně překvapený trenér Rozstání Roman Passian.

Takto jednoznačný zápas dlouho nezažil. „Překvapilo nás, jakým způsobem k zápasu přistoupili. Vypadali absolutně odevzdaně. Bylo to pro nás nejlehčí utkání celého jara. Naopak naši kluci hráli velmi dobře. Hlavně první poločas byl z naší strany výborný. Druhý poločas už bylo znát, že hráči mají v hlavách čtyřgólové vedení a hráli až exhibičně, kdy se to snažili tahat do prázdné brány a nedávali vyložené šance,“ pochválil a vzápětí pokáral své svěřence.

„Domácí byli jednoznačně lepší. Hráli jsme v kombinované sestavě a k utkání přistoupili jak k nějakému 'pouťáku'. Nedokázali jsme se prosadit a útočné situace řešili příliš složitě. Brankáře Rozstání jsme ani nijak zvlášť neohrozili,“ mrzelo Josefa Házu, vedoucího Vesce.

Ten také žehral na stále velké množství absencí. „Měli jsme gólmana z béčka. První dvě branky možná mohou jít trochu za ním, ale na druhou stranu soupeř na něj šel pětkrát sám a tyto situace chytil. Ze začátku byl nervózní, ale postupně se dostal do zápasu. Naopak my jsme mu v útoku nepomohli. Opět nám chybělo pět lidí a nemáme tak široký kádr, aby je mladí kluci z béčka nahradili,“ pokrčil smutně rameny.

Loko Česká Lípa – Rychnov 0:6 (0:2)

„Lípa je, za nás, smolný tým této soutěže. Nehrají špatný fotbal a v týmu mají kvalitní individuality. Úvod zápasu ale patřil nám, drželi jsme balón a měli jsme více šancí. Ve druhém poločase jsme chtěli hru více uklidit a zpřesnit a to se nám místy zadařilo,“ hodnotil zápas rychnovský asistent trenéra Ondřej Králíček

Bělá – Bílý Kostel 2:1 (0:0)

„Měli jsme asi štěstí. Nastoupili jsme na Bílý Kostel zostra a všechno se podařilo, soupeř byl fotbalový, parádní hřiště, bezvadná atmosféra, všichni pak společně slavili,“ uvedl za domácí vedoucí týmu Slavomír Bera:

Semily – Krásná Studánka 2:2 (2:1)

„Začali jsme dobře a ujali jsme se brzkého dvougólového vedení. Hosté však nic nezabalili a odvezli si aspoň bod,“ prohlásil semilský hrající trenér Tomáš Mazánek.

„Prvních 25 minut bylo z naší strany tragických. Nedokázali jsme si na metr přihrát. Asi jsme byli zaskočení z kvalitního a velkého hřiště,“ odlehčoval situaci Radek Opočenský. Následně už hodnotil utkání vážnějším tónem. ,,Ve 34. minutě jsme vyrovnali z penalty, která byla nařízena za ruku. Během poločasové přestávky trenér přeházel hráče v sestavě a hra se ve druhé půli vyrovnala. Byli jsme mírně lepším týmem, vypracovali si šance a nakonec vyrovnali. Řekl bych, že remíza je zasloužená. Navíc to pro nás znamená jistotu záchrany, takže se jedná o důležitý bod,“ oddechl si hráč Krásné Studánky.