"Do utkání jsme šli s tím, že se pokusíme uhrát dobrý výsledek. Přeci jen rozdíl jedné soutěže musí být znát. Měli jsme k soupeři respekt a pokoru a šli zápas ubojovat. Zadařilo se nám a vyhráli jsme 3:1, což se počítá. Na druhou stranu musím říct, že jsme se druhý poločas jen bránili, ale i to k fotbalu patří. Dobře jsme to odbránili a z brejku dali třetí gól. Skláním mužstvu absolutorium. Měli jsme za cíl postoupit mezi poslední čtyři týmy, to se povedlo. Teď už musíme přepnout na soutěž," ví trenér Chrastavy, že je potřeba pokračovat v práci.