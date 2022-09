Chrastava rozhodla utkání 7. kola už do poločasu, kdy si vypracovala pohodlný čtyřbrankový náskok. „Jsem rád, že jsme zápas zvládli a že se dokážeme držet formu z úvodu sezony. O zápasu rozhodl gól z první minuty a naše rychlé vedení. Soupeř to pak trochu vzdal a o jsme to měli snazší. Jsem rád, že se nám probudil střelec Beneš, zápas jsme měli pod kontrolou,“ mohl po dalším pěkném výsledku zopakovat trenér chrastavského celku Michal Kolčava, ale dodal: „Některé pasáže nebyly ideální, takže stále máme na čem pracovat. Navíc nás za týden čeká další zápas a to už si nikdo nebude pamatovat, že jsme teď 7:0 vyhráli.“

Za hosty okomentoval nešťastný výsledek hrající trenér Tomáš Mazánek: „Domácí nám ukázali svoji kvalitu. My jsme už v desáté minutě prohrávali 2:0. A to jsme si řekli, že se musíme soustředit na začátek utkání. Od toho se pak odvíjel další průběh zápasu. Nerozumím tomu, že někteří naši kluci hrajou doma dobře a venku je to jinak. Nedokážeme si udržet konstantní výkonnost. Kluci, kteří už nějakou tu zkušenost mají, by k tomu měli přistoupit jinak. Ale hodíme to za hlavu a soustředíme se na Košťálov, který máme doma. Je to sousedské derby, věřím, že body uděláme, a že přijdou i diváci. Prostě si teď spravíme chuť teď na Košťálovu.“

Skvělý podzim zažívají i v Žibřidicích. Nováček soutěže se po postupu z I. B třídy rozkoukal, v sobotu doma porazil Vesec a nyní mu patří třetí příčka tabulky. Dvakrát se trefil snajpr Jakub Kouba, jenž se dělí s 11 brankami o pizici nejlepšího kan onýra soutěže společně s Patrikem Holovičem (FK Košťálov Libštát).

Domácí soupeře zlomili až v posledních deseti minutách, kdy posunuli skóre z průběžných 2:2 na konečných 4:2. „Určitě můžeme být s výsledkem spokojeni, bylo to dlouho vyrovnané, ale v závěru se prosadili Lukáš Menšík a šest minut před koncem přidal pojistku Jakub Kouba,“ uvedl žibřidický trenér Jan Brochinský.

Podle jeho slov se podařilo jeho svěřencům porazit jednoho z kandidátů na postup do krajského přeboru. „Jsem rád, že jsme zápas s favoritem zvládli, protože jsme Vesec tři roky neporazili. Kluky jsem na zápas připravil a oni stejně jako před týdnem v Krásné Studánce dokázali zabrat v závěru a dostali se do utkání i ve chvílích, kdy se nám zrovna nedařilo.“

Broschinský byl za tříbodový zisk rád. „Povedl se nám úvod, kdy jsme dali gól z penalty, po půlhoině to bylo 2:0 a mohlo se zdát, že bude hotovo, ale nebylo. Soupeř do poločasu snížil, po přestávce zlepšil pohyb, nakopával míče a tato hra nám neseděla. Po druhé naší chybě jsme zase inkasovali a najednou bylo vyrovnáno. Stejně tak byl vyrovnaný zápas, ale my jsme ho v konci zvládli lépe. Snad se nám povede i teď těžký zápas v neděli v Rozstání.“

Půjde o reprízu z loňské sezony, kdy oba rivalové bojovali o postup. „Přesně tak. Bude záležet, jak se sejdeme. Stále nám někdo chybí kvůli dovoleným, welnesům a podobně, není to úplně podle mých představ, ale pokud nás je dost, tak má naše hra nějakou hlavu a patu,“ dodal Broschinský.

V dalším utkání Sokol Pěnčín doma vysoko přehrál tým Rychnova. Konečný výsledek 5:0 (1:0) potvrdil, že na hosty „padla deka.“ „V Pěnčíně nás čekalo aprílové počasí a těžký terén. Minulý rok jsme tady odehráli utkání, ve kterém jsme zvítězili 5:4. Na to jsme tentokrát zdaleka nenavázali. Soupeř se na nás takticky dobře připravil. Eliminoval naše krajní záložníky a veškeré dlouhé balóny dokázal s přehledem odvracet. Po obdržené brance v 10. minutě jsme paradoxně lépe ovládali hru, ale nebyli jsme schopni si vytvořit kvalitní brankovou příležitost. V druhém poločase se hra početně vyrovnala. Hru jsme zjednodušili na 3 obránce, ale stále bez brankových šancí. Výborně organizovaná obrana soupeře odvracela každý útok. Soupeř byl silný v brejkových situacích, kde nás od osmdesáté minuty potrestal třemi brankami a zaslouženě tak zvítězil. Příští týden nás čeká Doubí,“ okomentoval prohru asistent trenéra rychnovského týmu Ondřej Králíček.

A dalších pět gólů svému soupeři nastříleli domácí v Bělé. Ti si na svém hřišti změřili síly s Českou Lípou. A vyprovodili ji pěti góly. Od soupeř inkasovali jeden. „Soupeř zřejmě nepřijel úplně kompletní. Výsledek nebyl tak jednoznačný, jak vypadá, podařilo se nám vyhrát.

My jsme proměňovali naše šance a oni si jich vytvořili hodně málo a ty nevyužili. Máme tři body. Za stavu 3:1 už byl soupeř odevzdaný, jen dohrávali. Našemu střelci tří gólů, Kázmerovi, se dařilo, do čeho kopl,to tam padlo. Příští týden jedeme do Hejnic. Tam to jednoduché nebude. My jsme tentokrát lepili sestavu, jak se dalo. Ale už se nám alespoň vrátil z dovolené zkušený gólman a to bylo znát. I když ten, který zaskakoval, také podal slušný výkon. Pro nás to bylo dobré utkání. A kdybychom neporazili tentokrát Českou Lípu, tak nemáme v soutěži co dělat,“ uvedl za domácí tým vedoucí Milan Poličanský.

„Domácí vyhráli zaslouženě. Začali jsme dobře a dokonce se dostali do vedení, ale zase jsme tam udělali hodně chyb. Bohužel, když hrajeme doma a venku je to strašně velký rozdíl. Na tom je potřeba zapracovat,“ má jasno Radek Novák, kouč České Lípy, která nastoupila po covidové pauze.