Podle jeho slov rozhodlo o výsledku proměňování šancí. "Na vlastní kůži jsme se přesvědčili, že s tím má Lokotka problém, protože na jasné příležitosti, když shrnu celý zápas, vyhrála asi pět dva…"

Chrastavský nováček skvělou taktikou vyzrál na defenzivu domácího Frýdlantu

Svoboda, jehož tým poslední zápasy vyhrál a naposledy přesvědčivě porazil ambiciózní Hodkovice nad Mohelkou, se případného podcenění českolipského soka tak trochu obával. "Ano, měli jsme z toho strach. Potvrdila se česká nátura, počítali jsme, že jsou poslední a porazí se samy. První poločas byl z naší strany vůbec špatný. Chyběl nám důraz, Lípa měla tři čtyři šance."

Nastartovat hosty měla poločasová rozmluva s hráči a dvojnásobné střídání. "Hráčům jsme promluvili do duše, ale hned na začátku měl soupeř další tutovku, ohromnou šanci, kdy nás dvěma zákroky a vyraženými míči podržel brankář. Postupem času jsme se zlepšili, byli více na balonu a v 53. minutě dal rozhodujícího góla Jarda Brožík. Závěr jsme ubránili, domácí navíc koncovku dohrávali v deseti a už jen do vápna nakopávali dlouhé míče, s kterými jsem si poměrně s přehledem poradili," dodal k duelu 6. kola Svoboda.

Zmiňovanou červenou kartu udělil rozhodčí Martin Doležal v 86. minutě českolipskému Petrovi Pavlovcovi za úmyslné, prudké udeření soupeře rukou do krku zepředu v přerušené hře.

Hrádecká parta hodlá třetí příčku potvrdil v nedělním domácím utkání proti Cvikovu. Stojí tedy před podobným úkolem jaký zvládla, neboť po souboji na hřišti posledního nastoupí před vlastním publikem proti předposlednímu celku tabulky.

Domácí byli zklamaní. „Sehráli jsme asi nejlepší zápas v sezoně, ale zase jsme selhali v koncovce. Chybí nám prostě typický kanonýr. Soupeř měl dvě, možná tři šance. Jedinou branku dal vlastně z ničeho. Neproměňování šancí nás trápí od prvního utkání,“ kroutil hlavou kapitán Lokomotivy Viktor Česenek.

Českolipští fotbalisté jsou tak stále na nule, víra jim ale neschází. „Jak už jsem řekl, dostáváme se sami zbytečně pod tlak. Situace není dobrá, nikdo nechce hrát o záchranu, je před námi ještě spousta zápasů. Co vím, tak by do konce přestupního termínu měli přijít hráči, kteří by měli zlepšit útok. Já věřím, že se zvedneme,“ dodal.