Vlna solidarity po požáru? Neskutečná, říká předseda postiženého klubu

Už je to více než týden, co ve sportovním areálu českolipské Lokomotivy vypukl požár. Předseda fotbalového klubu Jan Kubišta se to dozvěděl díky pozdnímu telefonátu svědka, který bydlí nedaleko a požár zaregistroval.

Škody po požáru, který vypukl ve sportovním areálu Lokomotivy Česká Lípa | Foto: DENÍK/Jaroslav Zeman