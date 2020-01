/ROZHOVOR/ Fotbalisté Frýdlantu mají za sebou úspěšný podzim v krajském přeboru Libereckého kraje. Dosud nasbírali čtyřiadvacet bodů, což jim stačí na průběžné páté místo. Černou kaňkou na jinak povedené první polovině sezony je odstoupení dorostu, což může přijít klub draho. „Čekáme, že nějakou pokutu zaplatíme. Zatím se ale nikdo neozval,“ konstatuje první místopředseda klubu Martin Budzel.

Krajský přebor: Frýdlant - Nový Bor. | Foto: Hana Strnádková

Jak byste zhodnotil podzimní část?

V posledních letech jsme měli hodně problémy se záchranou a byla výrazná fluktuace hráčů. V červnu jsme měli oslavy 100 let fotbalu a udělali jsme ohromnou reklamu oddílu. Podařilo se nám získat pět staronových posil a s očekáváním jsme šli do podzimní části, kde jsme chtěli být v klidném středu tabulky. To se nám povedlo, dokonce jsme v předposledním kole byli třetí, takže jsme spokojeni. Spousta věcí se ale dá ještě vylepšit.