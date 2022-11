„Musím vyjádřit respekt k fanouškům, protože jsme zjistili, že to není jen tak! Že fandit dobře vyžaduje sehrannost a trénink. My jsme chvílemi moc jednotní nebyli,“ směje se trenér mužů Pavel Jakubec. Nápad vzešel od hráče A-týmu a zároveň trenéra mládeže Romana Gschwentnera. Hlasité podpory se nakonec z časových důvodů dostalo jen týmu U15, který odjel z Turnova s prohrou 3:1, ale atmosféra byla od začátku do konce utkání hutná. „Turnov byl jasný favorit zápasu, ale kluco bojovali a jsme strašně rádi, že nakonec dali aspoň jednu branku,“ vypráví Jakubec.