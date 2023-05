Kartami a pořadím v nejvyšší krajské soutěži jistě zamíchá i čtvrtá rezerva Hrádku nad Nisou. "Ta postupovat nikam nemůže, je to pořád béčko, ale kvalitou jsou hodně vysoko a klidně by měli na vyšší soutěž," uvedl Milan Melka trenér Višňové, která se o kvalitě zmiňovaného soka v Hamrech o víkendu přesvědčila na vlastní kůži sama, prohrála 1:5.

Zápletku mohou přinést i dvě dohrávky. Po klasickém víkendovém 23. kole se totiž hned v pondělí od 16.30 bude dohrávat ostře sledované derby Višňová - Frýdlant, jeden z vrcholů jara, a ve středu 3. května od 17:30 zkompletuje pořadí duel Velké Hamry B - Železný Brod. "Na derby se těšíme, už se blíží, bývá tam rekordní návštěva, snad o svátek vyjde počasí," přál si Melka. "V sobotu nás čeká Rovensko, za dva dny hned derby. Kluci to budou muset zvládnout," konstatoval Milan Bláha, trenér Frýdlantu.

Hrádek n. N. - Mimoň 5:0 (4:0)

Hrádek před týdnem prohrával ve 12. minutě ve Višňové 0:2, tentokrát po čtyřech minutách 2:0 nad posledním celkem tabulky vedl. I takový je fotbal… "Na soupeře jsme chtěli vlítnou, protože jsme věděli, že čím déle oni budou ve hře, tím těžší zápas to pro nás bude," řekl Holeček. A záměr jeho party vyšel ukázkově. "Prakticky po rozehrávce jsme dali první gól, pak hned druhý a bylo rozhodnuto. Pak už bylo jen otázkou, kolik branek dáme."

Liberecká rezerva je po osmé výhře v řadě dva kroky od postupu do třetí ligy

Slovan stihl v první půli čtyři, ve druhé přidal jen jednu. "Na začátku jsme měli trošku štěstí, celkově to mohlo skončit 8:0 nebo 10:0 a nikdo by se nedivil. Mimoň asi nebyla na začátek zápasu ideálně připravená, za půlku se dostávala jen sporadicky a pokud ano, naší branku v utkání neohrozila. I my jsme po přestávce polevili. Byl to pro nás takový pohodový zápas. Přišel nám vhod, protože máme zraněné a s absencemi se budeme potýkat až do konce sezony. Pořadí v popředí tabulky je opravdu vyrovnané, bude záležet na výsledcích střetnutí, která budou hrát týmy ze špičky proti sobě," prorokoval Holeček, jehož tým nyní v sobotu čeká další klub z tabulkového suterénu - předposlední Studenec: "Papírově snazší zápas, ale zase bude záležet na našem přístupu."

Lomnice n. Pop. - Frýdlant 1:1 (0:1)

Frýdlant ztratil dva body v 93. minutě. Obě branky padly v nastavení poločasů. Hosty dostal těsně před přestávkou do vedení Petr Coufal, za Lomnici vyrovnával Mohamed Dahsan. "V první poločase jsme byli lepší a v jeho nastavení naši snahu korunovali gólem. Mrzí mě, že jsme na úplném konci po rohu a vráceném balonu do vápna inkasovali a ztratili dva body. Je to škoda, měli jsme to udržet," hodnotil utkání hostující trenér Milan Bláha s tím, že před vyrovnávací brankou možná došlo k ruce jednoho z domácích hráčů.

Velké Hamry B - Višňová 5:1 (3:0)

Domácí si vytvořili tříbrankový náskok už do poločasu. "My momentálně máme problém s kádrem, ale kvalitou jsou Hamry jinde, měli tam zřejmě i nějaké kluky z áčka, kvalita byla na jejich straně. My se teď musíme soustředit na další dva zápasy. V sobotu nás čeká Lomnice nad Popelkou (17.00) a pak to zmiňované dohrávané derby," dodal višňovský trenér Milan Melka.