"S bodem jsem ve finále spokojený. Chrastava měla hlavně na začátku několik šancí, dvakrát nás zachránila tyč, ten úvod utkání jsme nezvládli. Ale postupem času jsme to bojovným výkonem tak trochu vyrovnali. Na konci jsme dokonce mohli vyhrát, velkou šanci tam měl Broschinský, ale to by nebylo zasloužené,“ zhodnotil vše Stanislav Kouřil, trenér Nového Boru.

Ten musel do utkání nasadit nového a velmi mladého brankáře. Novoborský dorostenec Matěj Haluška se toho ale vůbec nebál. „Zelený nám odešel studovat do Brna, takže šanci dostal mladý Haluška. Zastal se toho velmi dobře, byl jsem mile překvapený,“ pochválil mladého gólmana.

Nový Bor se postupně zvedá, za poslední dva zápasy vydoloval čtyři body, navíc ani jednou neinkasoval. Teď ho čeká stěžejní zápas proti poslednímu. „Je to běh na dlouhou trať. Naši mladí kluci se potřebují fotbalově vyhrát. V té fotbalovosti trochu ztrácíme, ale zase to musíme nahradit bojovností. Teď nás čeká Rapid Liberec, to bude hodně důležité utkání,“ dodal Kouřil.

Hosté považují výsledek 0:0 za ztrátu. "Začali jsme, tak jak chtěli, do desáté minuty jsme trefili dvě tyče, v poločase jsme mohli vést 5:0,… Ale nevedli, takový je fotbal. V druhé půli jsme tak aktivní nebyli, ale přesto jsme měli jednoznačně vyhrát. V Novém Boru jsme sice neprohráli, ale dva body ztratili," řekl k utkání trenér chrastavského nováčka Michal Kolčava.

Spartak je po polovině sezony přesně v polovině tabulky. "Uvidíme, co nám přinesou zbývající zápasy… Naše dosavadní účinkování v krajském přeboru hodnotím jako průměr. Abychom byli úplně spokojeni, tak nám chybí dva body. Dva body z Nového Boru. Mít je, bylo by to fajn," dodal kouč Chrastavy, jehož tým čeká v nadcházejícím utkání další konfrontace s dalším nováčkem, Košťálovem.