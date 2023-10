"Na derby se už těšíme. Věřím, že dorazí početná návštěva a uvidí dobrý fotbal se šťastným koncem pro nás," řekl Milan Bláha, trenér frýdlantského Slovanu. Podobně vnímají specifickou bitvu i ve Višňové, kterou čeká sváteční neděle. "Frýdlant bude chtít zlomit prokletí, dlouhodobě se mu u nás nedaří. My naopak chceme navázat na trochu upachtěné výhry a podat výkon, který diváky potěší," uvedl višňovský trenér Milan Melka.

Předseda frýdlantského klubu Martin Budzel už v létě, kdy byl duel Višňová - Frýdlant vybírán dokonce do hlasování o přímý televizní přenos, připomněl, že místní derby má nevšední náboj i bez televizních kamer. "Jednou na derby bylo 800 lidí," připomněl šéf hostujícího klubu. "Hraje se v neděli odpoledne, není liga, ani moc jiných zápasů, tak snad diváci na tenhle extra zápas dorazí," řekl z domácího tábora Melka.

Kam za fotbalem: Českou Lípu čeká doma Jablonec. Turnov jede do Mýta

Bláha vnímá, že derby má mezi kluby velkou prestiž. "Z mého pohledu je to v některých případech už přes čáru. Pro mě osobně je to důležitý zápas, ve kterém se hraje o tři body. Ale to je vlastně každý mistrovský zápas. Oba týmy se mezi sebou dobře znají, nepředpokládám, že se vzájemně něčím překvapíme. Věřím, že bude k vidění i fotbal, ne jen nakopávaná, boj a emoce."

Frýdlantský kouč už má o taktice jasno. "Do zápasu půjdeme s nějakým plánem, který když dodržíme, tak věřím, že budeme úspěšní. Ale bude to hodně o hlavách hráčů, doufám, že jsme se v tomto směru už poučili. Oproti minulému zápasu bude chybět Patrik Capulič, který se nepříjemně zranil na hokeji. Rád bych mu touto cestou chtěl popřát brzké uzdravení. Pravděpodobně bude chybět i Marián Kobr, který odstoupil pro zranění v průběhu minulého zápasu."

Zatím poslední bitva o výběžek se hrála na začátku května, Višňová ji doma před 550 diváky vyhrála 4:0. Kdo je favorit zápasu tentokrát? "Ve Višňové se nehraje nikomu dobře, a nám už vůbec ne. Bodové rozdíly v tabulce jsou minimální, přesto výhoda domácího prostředí staví do pozice favorita tamní Jiskru," dodal frýdlantský trenér Bláha.

Co na to ve Višňové? "Říká se, že derby favorita nemá, ale vzhledem k tomu, že tady držíme asi 24let neporazitelnost, tak to tak možná ve Frýdlantu vidí. Určitě budeme chtít vyhrát. Věřím, že zápas vedle emocí nabídne i kvalitní hru," dodal Melka, jenž by měl mít k dispozoci relativně zdravý kompletní kádr.