Čtyři měsíce vůbec nehráli, ani nemohli společně trénovat. O největší zápas v historii Přepeří, který je přišel na 350 tisíc korun, však přijít nechtěli.

Amatérští fotbalisté z malé vesničky na Semilsku po všech peripetiích nastoupili ve středu odpoledne odpoledne k pohárovému mači v plzeňském stánku Doosan Aréně. A přestože zápas 3. kola tuzemského MOL Cupu s českým gigantem projeli 0:7, rozhodně ničeho nelitují. Tenhle zážitek stál partě, která se během pouhých osmi let dokázala dostat z „pralesa“ až do ČFL, za to.

V Plzni se žádné drama nekonalo, favorit rozhodl už v první půli, kterou ovládl 5:0. Klid domácím dala třígólová pasáž mezi 17. a 24. minutou. Po dvou gólech se o výhru Viktorie zasadili Bucha, Beauguel a Matějka.

„Pro nás byla priorita jednoznačná. I přes horší počasí k tomu kluci dobře přistoupili. S pokorou přijímáme výsledek i výkon, jdeme dál v poháru, to je podstatné,“ řekl kouč Plzně Andrian Guľa.

„Před zápasem jsem hráče nabádal, aby soupeře nepodcenili a šlapali na plný plyn. V těchto zápasech je podstatné být nachystaný a dobře nastavený. To hráči splnili,“ doplnil trenér.

Pro Viktorii je MOL Cup o to důležitější, že v lize figuruje nečekaně až na osmém místě tabulky. Vítězstvím v domácím poháru si Plzeňští mohou zajistit účast v Evropské lize.

MOL Cup - 3. kolo:

Plzeň – Přepeře 7:0 (5:0)

Branky: 17. a 34. Bucha, 24. a 58. Beuaguel, 44.a 89. Matějka, 19. Kalvach.

Plzeň: Hruška – Falta (46. Hybš), Brabec, Míka, Havel (62. Koželuh) – Mihálik, Kalvach (81. Hranáč), Bucha (46. Šulc), Ba Loua (46. Kayamba) – Matějka, Beauguel.

Přepeře: Truksa – Knejzlík, Tvaroha, Venc, Novotný – Pavlata, Mar. Sedláček (46. Volf) – Bulíř (76. Vaníček), Jarosz (46. Hlůže), Martan (81. Mich. Sedláček) – Ježek (62. Elbel).