Béčko Hrádku bylo spojené s dorostem, tréninky v šesti sedmi lidech nebyly přijatelné. „Když je víc lidí, tak to má hned vyšší úroveň. Dorostence budeme zapojovat i do zápasů, protože nám nějací hráči odešli. Případně se posílíme o někoho z áčka, ale hlavně chceme sázet na odchovance. Možná, že k nám ještě přijdou nějací naši hráči, co byli jinde, uvidíme,” nechává Svoboda otevřená zadní vrátka.

Po úmrtí předsedy se Vratislavice dávají do kupy. Odešli dva hráči ze základu

Podle něj je v dorostu řada kvalitních fotbalistů, kteří by se mohli mezi dospělými chytit. „Je pravda, že v minulé sezoně nám možná chyběly zkušenosti, řada zápasů se vinou jejich absence prohrála o gól, ale tihle mladící mají kvalitu, která by mohla tým zvednout; už byli v přípravě i s áčkem. Vidím na nich, že mají dobré návyky, byli dobře trénovaní v dorostu. Věřím, že to bude dobré, už ty nervy z konce sezony nechci zažít; člověk neví, jak by pomohl.”

Hrádek trošku pozmění herní systém. „Díky tomu mládí si budeme moct dovolit vyšší napadání, víc běhavý fotbal a podobně. Rozhodně nechceme hrát autobus. Ale je pro to důležité, abychom hned na začátku získali nějaké body, aby si kluci věřili,” ví Svoboda.