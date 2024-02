Vilémov, po podzimu osmý celek krajského fotbalového přeboru ústeckého regionu, a Šluknov, pátý v I. A třídě, to jednoduše řečeno mají k většině zápasů pořádný kus cesty a projevily zájem se přesunout do soutěží v Libereckém kraji. "Celou situaci se zabýváme, ve hře je několik variant," řekl ve středečním rozhovoru pro Deník Zbyněk Poppr, sekretář Libereckého krajského fotbalového svazu.

Vilémov to má třeba do Žatce 120 kilometrů, podobně Šluknov třeba do Dobroměřic. Jde ale i o to, že daleko to mají skoro všude. Pokud se přesunou pod křídla LKFS, na cestovném ušetří. Na druhou stranu nebudí tento krok nadšení například klubů ze Semilska. A právě na klubech samotných bude, jak celá akce (ne)dopadne.

Kvůli cestování chtějí „prchnout“ do vedlejšího kraje. Jaké mají šance?

Zmiňované dva kluby z Ústeckého kraje dostali od tamního svazu zelenou k jednání o příchodu k vám. Liberecký svaz už odeslal jednotlivým klubům dotazníky, jaký na stěhování, mají názor, je to tak?

Ano. Všem účastníkům krajského přeboru, ale i I. A a I. B tříd jsme zaslali dotazník, protože jedině kluby si mohou případnou změnu odsouhlasit, odhlasovat. Liberecký krajský fotbalový svaz jim nic nařídit v rámci jejich soutěží z tohoto pohledu nemůže.

Musí souhlasit všechny kluby nebo stačí jejich většina?

Všechna hlasování máme postavená na tom, že jakmile bude většina pro, tak je to v souladu.

Jaký je váš osobní názor?

V rámci krajského přeboru, co znám Vilémov, tak jeho příchod by atraktivitu soutěže zvedl a něco by přinesl. U Šluknova si tolik jistý nejsem, jestli kvalitu přinese a v rámci toho, že účastníci I. A třídy jsou rozmístění po celém kraji, tak zejména třeba kluby ze Semilska, ale i jiné, mohou mít problém se vzdálenostmi v cestování.

Je ve hře varianta, že by šel jen jeden ze zmiňované dvojice? Jinak řečeno, že třeba, že Vilémov vezmete, ale Šluknov naopak ne?

Určitě je ve hře i tato možnost. Pokud se kluby z I. A a I. B třídy shodnou, že tam Šluknov nechtějí, tak budeme jejich rozhodnutí respektovat a vzali bychom případně jen ten Vilémov do krajského přeboru. Šluknov by tím pádem zůstal v Ústeckém kraji.

Je termín, do kdy se kluby mají vyjádřit, datum, kdy bude jasno?Kluby se mohou rozhodnout do konce února. Během března bychom pak museli dát dohromady všechny legislativní záležitosti, aby to bylo připraveno dopředu, dřív než uděláme rozpis soutěží. Klubům už jsme i v tom zmiňovaném dotazníku návrh změn poslal, aby jejich zástupci měli představu, jak by se postupovalo, kolik by to případně postihlo klubů a za jakých podmínek

Údajně jsou ve hře dvě varianty. První, že by změny měly platit už od nové sezony, druhá s termínem uskutečnění až od další sezony, tedy 2025/26?

Ano, jsou možnosti. První je teď přímo po sezoně, s tím, že by to navazovalo na případné postupy a sestupy. Pokud by to bylo až od další sezony, tak by všechna tato ustanovení už byla připravena v daných rozpisech soutěží.

Leží na stole i možnost, že by se například krajský přebor ze stávajících 14 účastníků rozšířil například o Vilémov plus jednoho na 16 celků?

Uvažovali jsme i o této variantě, ale vzhledem k tomu, jaké tady máme podmínky, myslím tím klimatické nebo třeba počet umělých ploch, tak to není moc reálné. Soutěže kvůli počasí nemůžeme hrát moc dlouho. V 16 týmech by se krajský přebor protáhl a hrací plochy by nám pak zápasy už sehrát asi neumožnily a muselo by se třeba odkládat.