Jeho svěřence na jaře trápí produktivita. „Od začátku zápasu jsme diktovali tempo, vytvářeli si jednu gólovku za druhou, ale proměňování i těch nejvyloženějších šancí nám na jaře dělá problémy. Místo toho, abychom vedli 3:0 a v klidu si zahráli, honíme výsledky až do konce. Naštěstí jsme tentokrát byli na závěr odměněni a bod uhráli,“ oddechl si kouč.

Nakonec remízu museli brát. „Kluci měli ze získaného bodu radost a dočkali se zaslouženého potlesku z hlediště. Remíza je po předvedeném výkonu málo, ale počítá se každý bod,“ řekl Passian.

V sérii čtyř domácích zápasů jsou v polovině. „Příští týden přivítáme opět v domácím prostředí Ruprechtice a doufáme, že nám to tam tentokrát napadá. Pokud podáme podobný výkon, budeme spokojeni,“ přiznal.

Zastavit se musel u počínání brankáře Mšena. „Za zmínku určitě stojí výborný výkon veterána Braniše, který zachytal fantasticky a až neskutečně nás několikrát vychytal. Blahopřeji mu k výbornému výkonu, je vidět, že má odchytáno a Mšenu hodně pomáhá. Stát v 55 letech v bráně a takto chytat…opravdu klobouček dolů,“ zatleskal kouč Rozstání.

Stejně to viděl také hostující lodivod. „Musím naprosto pochválit gólmana Míru Braniše, byl stoprocentně nejlepší hráč na hřišti. Na konci poločasu jsme vedli, takže jsme si říkali, že fotbal nemá logiku, protože soupeř měl víc gólových šancí a Míra v prvním poločase chytil asi šest gólů. Byl to jeho hvězdný výkon. Pak jsme trochu upravili rozestavení na tři záložníky, hra se vyrovnala. Ale bohužel, pod tlakem v poslední vteřině zápasu jsme dostali gól na 1:1, takže jsme si vítězství neuhlídali. Myslím si však, že prohra by byla pro soupeře krutá, protože opravdu hráli dobře,“ pochválil David Ryšavý nejen svého gólmana, ale i hráče rozstání.

Ztráta tří bodů v poslední sekundě vždy zamrzí. „Byli jsme trochu zklamaní, ale musím kluky pochválit za bojovnost. Kdyby někdo natáčel našeho gólmana, hned by šel do třetí ligy. Opravdu chytal výborně, musím říct klobouk dolů před tím, co předvedl. Soupeř z něj byl nešťastný. Myslím si, že to byl hráč zápasu. Díky němu jsme uhráli remízu, i když jsme mohli teoreticky vyhrát v posledních vteřinách, ale 1:1 bylo fér,“ hodnotil duel kouč Mšena.