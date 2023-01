„Zápas jsme nezvládli. Bohužel. Samozřejmě jsme měli potvrdit roli favorita a zvítězit. To se nám nepovedlo. Liberečtí mladíci hráli výborně a zaslouženě vyhráli. Pro nás je to ponaučení do příštích zápasů, že takhle ne,“ řekl pro klubový web důrazně očividně nespokojený trenér Miroslav Holeňák, jenž má z minulosti právě k Liberci silný vztah.

„Utkání se mi hodnotí špatně. Musím říct, že nám to vůbec nevyšlo. První půle nebyla dobrá, v té druhé jsme sice dali gól, ale bohužel i dva dostali. Nezvládli jsme to jak herně, tak výsledkově. Kluci z Liberce hráli dobře, byli nepříjemní. Byl to první zápas přípravy. Tohle se už nebude opakovat. Už se budeme jen zlepšovat a na první ligové kolo budeme připraveni,“ prohlásil obránce Marek Richter.

Liberecká rezerva v podzimní části prohrála v divizní skupině C jediný zápas. Formu si tedy přenesla i do přípravy. „Šlo o přípravné utkání, takže jsme protočili hodně hráčů a soupeř také. Myslím si, že se hrál docela slušný fotbal. Na nízkou teplotu a sníh bylo opravdu k vidění kvalitní utkání. Výrazně jsme se zlepšili oproti létu, kdy jsme tu prohráli 0:5 a pomalu jsme se nedostali ani za půlku,“ řekl trenér liberecké party Josef Petřík.

A jak zápas viděl? „Myslím si, že Varnsdorf byl šedesát minut mírně lepší a vytvořil si o jednu dvě brankové šance víc, od 60. minuty jsme ale začali být mírně nebezpečnější a po bojovném průběhu a výkonu jsme vyhráli. Nemůžu říct, že zaslouženě, ale určitě se z vítězství radujeme,“ dodal Petřík.