Bylo to obšírnější, i ze zahraničí, řešilo se co a jak. Brno vytrvalo v nabídce a nakonec jsme se domluvili.

Vypadá to, že na vás Brno zbylo.

Určitě to nebylo tak, že Brno zbylo. Lákalo mě, jak mělo výbornou půlsezonu, má deset bodů náskok. Věřím, že se mi povede postoupit zpátky do první ligy. Neberu to jako krok zpátky, věřím, že za chvilku budeme zpátky v lize.

Námluvy trvaly od doby, co Liberec odjížděl na soustředění?

Zhruba tak nějak. O zájmu Brna jsem věděl někdy od začátku nového roku, ale řešily se i jiné věci, nechával jsem je volně plynout. Tím, že jsem se nedostal do nominace na soustředění, jsme začali jednat intenzivněji a přestup se uskutečnil.

Zvažoval jste při přestupu do Brna, že míří za postupem?

Samozřejmě. Kluci měli dobrý začátek sezony, odehráli výborný podzim. Máme desetibodový náskok a věřím, že budeme pokračovat, přidávat další body a o postupu se rozhodne co nejdřív, aby nedošlo na nějaké drama.

Je zavazující náskok, protože máte vše ve svých rukou?

Jasně že si to můžeme pokazit jen sami, máme náskok deset bodů a pokud by to nedopadlo, nemůžeme se zlobit na nikoho jiného než na sebe. Věřím, že tuhle variantu si vůbec nebudeme připouštět ani na ni myslet a trenéři nás dobře připraví na to, abychom tuhle myšlenku v hlavě neměli, abychom si šli za cílem, který tady je a se kterým jsem přišel. Postup zpátky mezi elitu je to jediné, co na konci sezony bereme.

Převážilo ve vaší volbě, že Brno má tak výrazný náskok?

Nedokážu říct, že bych se rozhodoval jinak, kdyby ho nemělo, ale nabídka z Brna byla zajímavá. Má náskok a první ligu v podstatě na dosah, máme vše ve svých rukách a určitě to převážilo v tom, že jsem se rozhodl. Věřím, že se nám to povede a že za chvilku jsme v lize zpátky.

Vybíral jste si mužstvo i podle svého herního stylu?

Určitě jsem chtěl vybrat mužstvo podle herního stylu, ale budu se snažit maximálně přizpůsobit. Musím se trochu sžít s týmem, uvidíme, co po mně trenér bude chtít a pokusím se maximálně plnit jeho požadavky, i kdyby to nebylo vyloženě podle mého stylu. Fotbal je o tom, abych se přizpůsobil a udělám pro to maximum.

Váš příchod znamená konkurenci pro křídelní hráče?

Přicházím na pozici křídelního hráče, ať už doprava nebo doleva, určitě to znamená zvýšení konkurence, ale kluci jsou tady šikovní, takže je to konkurence i pro mě. Neznamená to, že jsem přišel z ligy, takže teď budu mít něco zadarmo.

Jakub Nečas

narozen: 26. ledna 1995

výška/váha: 174 cm/ 70 kg

post: ofenzivní záložník

kariéra: Sparta Praha (2013 – 2018), Pardubice (2014 – 2015), Vlašim (2015 – 2017), Mladá Boleslav (2017), Bohemians Praha 1905 (2017 – 2020), Slovan Liberec (2021), Zbrojovka Brno (od ledna 2022)

bilance v 1. lize: 113 utkání/

7 gólů

podzim 2021: 11/0

ve 2. lize: 46/10

ve 3. lize: 5/3

reprezentace: U16 – 4/0, U19 – 3/0, U20 – 2/0, U21 – 4/0

Je vám jedno, kde hrajete?

Víceméně jo, ale je to o tom, abychom si s trenérem sedli a řekli si, co po mně bude chtít a co na které pozici bude vyžadovat. Budu se snažit to plnit a potom věřím, že najdeme nějakou optimální pozici, která bude vyhovovat mně a budu na ní schopný týmu pomoct, ať už to bude zprava nebo zleva.

Jak jste rozehraný po podzimu?

Ze začátku sezony za trenéra Hoftycha jsem nastupoval, ale vůbec se nám start nepovedl, po změně trenérů jsem tolik herního prostoru nedostával, proto jsme se domluvili na změně klubu a věřím, že mi to pomůže. Určitě čekám vyšší vytíženost, ale záleží na mně, nedostanu tady nic zadarmo, kluci jsou šikovní.

V čem byl problém, že jste nehrál?

Nevím, zda bych měl úplně jmenovat, v čem byl problém. Asi ve mně, možná očekávaní bylo vyšší, protože jsem neměl žádná čísla. To byl jeden z důvodů, proč jsem nehrál, dál bych to asi tolik nerozváděl. Trenér se rozhodl jinak, já jsem to respektoval, proto jsem se přesunul do Zbrojovky.

Cítíte na sobě nerozehranost?

V prvním utkání jsem ji možná trochu cítil, zároveň jsem byl s klukama teprve na jednom tréninku. Musíme se trochu sžít, protože není jednoduché přestoupit z klubu do klubu. Nejsem na kluky tak zvyklý, oni nejsou na mě, čím víc se budeme sehrávat, a přípravných zápasů je hodně, tím se do toho dostanu a věřím, že klukům tady ve Zbrojovce pomůžu. Doufám, že taky oni mně.

Koho znáte z kádru?

Kluky samozřejmě znám, protože Brno se pohybovalo v první lize, nastupoval jsem proti nim, hráli jsme proti sobě přáteláky, takže jsme se potkávali častěji spíš jako soupeři. Znám Adama Fouska z Pardubic, kde jsme se potkali, znám Kubu Řezníčka ze Sparty a Kubu Šimana, který přišel na hostování z Plzně, potkávali jsme se v mládežnických reprezentacích. Věřím, že nebude problém. Budu se maximálně snažit, abych dobře zapadl a věřím, že mě kluci mezi sebe dobře přijmou.

Někteří fotbalisté z Čech se občas nechají slyšet, že se jim nechce na jižní Moravu. Jak to máte vy?

Celý život jsem vyrůstal v Praze, takže pro mě je trochu příjemnější, že se stěhuji z města do města, protože Brno je pořád druhé největší město u nás. Taková změna to není, určitě si tady chci najít nějaké bydlení, abych se dostal taky do pohody. Samozřejmě pořád asi zůstanu jednou nohou v Praze, ale rozhodně to není na to, abych pendloval Praha-Brno, takže se budu snažit být co nejvíc tady.

Byl jste tady někdy delší dobu?

Je to moje první angažmá na Moravě, ale byl jsem tu. Ne na kolech, nějakou okrajovou příjemnou zkušenost ovšem mám. Ve městě v Brně jsem však nikdy nebyl a těšíme se, že to tady budeme s přítelkyní a později ženou všechno prozkoumávat.

Kdy se budete brát?

Termín máme 4. června. Svatba bude v Praze, ale stanou se z nás možná i Brňáci. (úsměv) Doufám, že nenastanou neočekávané komplikace, které by to nějakým způsobem změnily, podmínky dnes nejsou jednoduché. Plánujeme svatbu docela dlouhou dobu a doufám, že to vyjde.

Jak se vám zamlouvá, že máte dlouhou zimní přípravu na sehrání?

Tohle má dvě stránky pohledu. Kdybychom naskočili do mistráků, je všechno rychlejší, neměl bych takový čas se sehrát, na druhou stranu kdyby se nám dařilo, vyhrávalo se, bylo by super naskočit do mistráků rovnou. Takhle věřím, že se nám bude dařit, uděláme dobré výsledky a předvedeme lepší výkony v přípravných zápasech než v sobotu, abychom měli do ligy na čem stavět.

V první lize už byste od konce ledna hrál mistrovská utkání, bude to rozdíl?

Neznám to takhle, na druhou stranu jsem druhou ligou taky prošel, nenastoupil jsem v osmnácti hned do ligy, že by to bylo tak rychlé. Už jsem to jednou prožil, trochu jsem se vrátil do toho, co znám a nevidím v tom větší problém. Je pravda, že ta porce zápasů je velká, vlastně de facto hrajeme skoro celou sezonu, když to tak vezmu s přípravnými zápasy a sečtu. Je toho hodně, ale věřím, že se nám všem budou vyhýbat zranění, že to zvládneme dobře, připravíme se a v té lize to bude vidět, že přípravu zúročíme.

Co očekáváte od druhé ligy?

Už jsem ji hrál, takže vím, co od ní očekávat. Na druhou stranu je to pár let, týmy se změnily, fotbal se posunul trochu dopředu, budu se seznamovat. Spoustu druholigových zápasů jsem viděl, sleduji celý český fotbal a vím, jak to zhruba chodí. Věřím, že se nám bude dařit, s klukama se sehraju, v zápasech budeme dominovat a určovat fotbal, který se bude hrát.